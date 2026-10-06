Elhunyt Jeffrey Archer, az egyik leghíresebb brit író – utolsó könyve a halála után egy nappal jelenik meg

86 éves korában meghalt Jeffrey Archer brit bestselleríró, egykori konzervatív politikus. A szerzőt hétfőn, otthonában érte a halál, mindössze egy nappal utolsó regénye, az Adam & Eve nemzetközi megjelenése előtt. Halála előtt még könyveket dedikált rajongóinak Londonban – írja az AP News.
Halála előtt még a rajongóinak dedikált Jeffrey Archer
Jeffrey Archer „hirtelen és békésen”, otthonában hunyt el – közölte kiadója, a HarperCollins.
Az író vasárnap még Londonban vett részt egy dedikáláson, ahol olvasóival találkozott és könyveket írt alá. Másnap otthonában érte a halál.
Archer öt évtizedet felölelő írói pályafutása során több mint 300 millió könyvet adott el világszerte.
Művei 119 országban jelentek meg, és összesen 14 év és öt hónapot töltött a brit Sunday Times bestsellerlistáján. A The New York Times rangsorán öt és fél évig szerepelt.
Első regénye, a Se több, se kevesebb (Not a Penny More, Not a Penny Less) 1976-ban jelent meg. A könyv megírását saját pénzügyi nehézségei is ihlették, miután rossz befektetések következtében csaknem tönkrement.
Archer politikai pályafutása 1969-ben kezdődött, amikor 29 évesen bekerült a brit alsóházba. Öt évig volt konzervatív képviselő, majd Margaret Thatcher miniszterelnöksége idején a párt alelnöke lett. 1992-ben John Major kormányfő a Lordok Házának tagjává nevezte ki.
Politikai karrierje azonban később súlyos botrány miatt tört derékba.
1999-ben London első választott polgármesteri tisztségéért indult a Konzervatív Párt jelöltjeként, amikor ismét előkerült egy több mint egy évtizeddel korábbi rágalmazási per ügye. Archer 1987-ben beperelte a Daily Star című lapot, amely azt állította róla, hogy pénzt fizetett egy nőnek szexért. A pert megnyerte, és 500 ezer font kártérítést kapott.
Később azonban kiderült, hogy a bíróság előtt hamis alibit adott elő.
2001-ben hamis tanúzás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt négy év börtönbüntetésre ítélték.
Valamivel több mint két évet töltött rács mögött, majd 2003-ban szabadult.
A Lordok Házába később visszatért, politikailag függetlenként. Felsőházi tagságát egészen 2024-es visszavonulásáig megtartotta.
Börtönéveit is megírta
Archer a fogságban töltött időszakot háromrészes A Prison Diary című börtönnapló-sorozatában dolgozta fel. A kötetek a Pokol, a Purgatórium és a Mennyország címet viselik.
A politikus az 1990-es években a brit trónöröklési szabályok megváltoztatásáért is kampányolt.
Azt szerette volna elérni, hogy a királyi család lányai ne kerüljenek hátrányba fiútestvéreikkel szemben. Törekvései később szerepet játszottak abban a folyamatban, amelynek eredményeként 2013-ban megszületett az új trónöröklési törvény. Ez megszüntette azt a korábbi szabályt, amely alapján egy fiatalabb fiú megelőzhette idősebb nővérét az öröklési sorrendben.
Utolsó könyve már a halála után jelenik meg
Archer utolsó regénye, az Adam & Eve október 6-án jelenik meg. A történet két, ugyanazon a napon született gyermek életét követi, akik eltérő társadalmi háttérből érkeznek. Egy gróf lánya és egy pásztor fia kerül a történet középpontjába, miközben a háború, a társadalmi különbségek és a nemek közötti egyenlőtlenség is fontos szerepet kap.
A világhírű írót felesége, Dame Mary Archer, akivel 60 évig élt házasságban, két fia, két lányunokája és három fiúunokája gyászolja.
Jeffrey Archer 86 éves volt.