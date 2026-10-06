Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
meghalt

Elhunyt Jeffrey Archer, az egyik leghíresebb brit író – utolsó könyve a halála után egy nappal jelenik meg

28 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Meghalt Jeffrey Archer, a világszerte ismert brit író és egykori politikus. Könyveiből világszerte több mint 300 millió példányt adtak el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
meghaltjeffrey archerkönyv

86 éves korában meghalt Jeffrey Archer brit bestselleríró, egykori konzervatív politikus. A szerzőt hétfőn, otthonában érte a halál, mindössze egy nappal utolsó regénye, az Adam & Eve nemzetközi megjelenése előtt. Halála előtt még könyveket dedikált rajongóinak Londonban – írja az AP News

Jeffrey Archer
Meghalt Jeffrey Archer, a világszerte ismert brit bestselleríró.
Fotó: AFP

Halála előtt még a rajongóinak dedikált Jeffrey Archer

Jeffrey Archer „hirtelen és békésen”, otthonában hunyt el – közölte kiadója, a HarperCollins. 

Az író vasárnap még Londonban vett részt egy dedikáláson, ahol olvasóival találkozott és könyveket írt alá. Másnap otthonában érte a halál.

Archer öt évtizedet felölelő írói pályafutása során több mint 300 millió könyvet adott el világszerte. 

Művei 119 országban jelentek meg, és összesen 14 év és öt hónapot töltött a brit Sunday Times bestsellerlistáján. A The New York Times rangsorán öt és fél évig szerepelt.

Első regénye, a Se több, se kevesebb (Not a Penny More, Not a Penny Less) 1976-ban jelent meg. A könyv megírását saját pénzügyi nehézségei is ihlették, miután rossz befektetések következtében csaknem tönkrement.

Archer politikai pályafutása 1969-ben kezdődött, amikor 29 évesen bekerült a brit alsóházba. Öt évig volt konzervatív képviselő, majd Margaret Thatcher miniszterelnöksége idején a párt alelnöke lett. 1992-ben John Major kormányfő a Lordok Házának tagjává nevezte ki.

Politikai karrierje azonban később súlyos botrány miatt tört derékba.

1999-ben London első választott polgármesteri tisztségéért indult a Konzervatív Párt jelöltjeként, amikor ismét előkerült egy több mint egy évtizeddel korábbi rágalmazási per ügye. Archer 1987-ben beperelte a Daily Star című lapot, amely azt állította róla, hogy pénzt fizetett egy nőnek szexért. A pert megnyerte, és 500 ezer font kártérítést kapott.

Később azonban kiderült, hogy a bíróság előtt hamis alibit adott elő. 

2001-ben hamis tanúzás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt négy év börtönbüntetésre ítélték. 

Valamivel több mint két évet töltött rács mögött, majd 2003-ban szabadult.

A Lordok Házába később visszatért, politikailag függetlenként. Felsőházi tagságát egészen 2024-es visszavonulásáig megtartotta.

Börtönéveit is megírta

Archer a fogságban töltött időszakot háromrészes A Prison Diary című börtönnapló-sorozatában dolgozta fel. A kötetek a Pokol, a Purgatórium és a Mennyország címet viselik.

A politikus az 1990-es években a brit trónöröklési szabályok megváltoztatásáért is kampányolt. 

Azt szerette volna elérni, hogy a királyi család lányai ne kerüljenek hátrányba fiútestvéreikkel szemben. Törekvései később szerepet játszottak abban a folyamatban, amelynek eredményeként 2013-ban megszületett az új trónöröklési törvény. Ez megszüntette azt a korábbi szabályt, amely alapján egy fiatalabb fiú megelőzhette idősebb nővérét az öröklési sorrendben.

Utolsó könyve már a halála után jelenik meg

Archer utolsó regénye, az Adam & Eve október 6-án jelenik meg. A történet két, ugyanazon a napon született gyermek életét követi, akik eltérő társadalmi háttérből érkeznek. Egy gróf lánya és egy pásztor fia kerül a történet középpontjába, miközben a háború, a társadalmi különbségek és a nemek közötti egyenlőtlenség is fontos szerepet kap.

A világhírű írót felesége, Dame Mary Archer, akivel 60 évig élt házasságban, két fia, két lányunokája és három fiúunokája gyászolja.

Jeffrey Archer 86 éves volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!