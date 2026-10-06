Elhunyt Jeffrey Archer, az egyik leghíresebb brit író – utolsó könyve a halála után egy nappal jelenik meg

86 éves korában meghalt Jeffrey Archer brit bestselleríró, egykori konzervatív politikus. A szerzőt hétfőn, otthonában érte a halál, mindössze egy nappal utolsó regénye, az Adam & Eve nemzetközi megjelenése előtt. Halála előtt még könyveket dedikált rajongóinak Londonban – írja az AP News.

Meghalt Jeffrey Archer, a világszerte ismert brit bestselleríró.

Fotó: AFP

Halála előtt még a rajongóinak dedikált Jeffrey Archer

Jeffrey Archer „hirtelen és békésen”, otthonában hunyt el – közölte kiadója, a HarperCollins.

Az író vasárnap még Londonban vett részt egy dedikáláson, ahol olvasóival találkozott és könyveket írt alá. Másnap otthonában érte a halál.

Archer öt évtizedet felölelő írói pályafutása során több mint 300 millió könyvet adott el világszerte.

Művei 119 országban jelentek meg, és összesen 14 év és öt hónapot töltött a brit Sunday Times bestsellerlistáján. A The New York Times rangsorán öt és fél évig szerepelt.

Első regénye, a Se több, se kevesebb (Not a Penny More, Not a Penny Less) 1976-ban jelent meg. A könyv megírását saját pénzügyi nehézségei is ihlették, miután rossz befektetések következtében csaknem tönkrement.

Archer politikai pályafutása 1969-ben kezdődött, amikor 29 évesen bekerült a brit alsóházba. Öt évig volt konzervatív képviselő, majd Margaret Thatcher miniszterelnöksége idején a párt alelnöke lett. 1992-ben John Major kormányfő a Lordok Házának tagjává nevezte ki.

Politikai karrierje azonban később súlyos botrány miatt tört derékba.

1999-ben London első választott polgármesteri tisztségéért indult a Konzervatív Párt jelöltjeként, amikor ismét előkerült egy több mint egy évtizeddel korábbi rágalmazási per ügye. Archer 1987-ben beperelte a Daily Star című lapot, amely azt állította róla, hogy pénzt fizetett egy nőnek szexért. A pert megnyerte, és 500 ezer font kártérítést kapott.

Később azonban kiderült, hogy a bíróság előtt hamis alibit adott elő.

2001-ben hamis tanúzás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt négy év börtönbüntetésre ítélték.

Valamivel több mint két évet töltött rács mögött, majd 2003-ban szabadult.

A Lordok Házába később visszatért, politikailag függetlenként. Felsőházi tagságát egészen 2024-es visszavonulásáig megtartotta.