Teniszlabdányi jégdarabok hullottak, videón a pusztítás

Szombat este Paraguayban vihar tombolt. A jégeső károkat okozott.
Teniszlabdánál is nagyobb jégdarabok hullottak szombat este Paraguayban. A jégeső a fővárosi régiót érintette, megrongálva járműveket és háztetőket.
A jégeső pusztítása
A jégeső megrongálta a járműveket és a tetőket, valamint ablakokat tört ki és áramkimaradásokat okozott Paraguay fővárosában, Asunciónban és a környező városok egyes részein október 3-án - írja a Reuters. Mindeközben heves esőzés és erős szél söpört végig az országon.
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