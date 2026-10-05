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paraguay

Teniszlabdányi jégdarabok hullottak, videón a pusztítás

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Szombat este Paraguayban vihar tombolt. A jégeső károkat okozott.
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paraguayjégesővihar

Teniszlabdánál is nagyobb jégdarabok hullottak szombat este Paraguayban. A jégeső a fővárosi régiót érintette, megrongálva járműveket és háztetőket.

Óriási jégeső tombolt
Óriási jégeső tombolt
Fotó: Jasmine Sahin / Shutterstock (Illusztráció)

A jégeső pusztítása

A jégeső megrongálta a járműveket és a tetőket, valamint ablakokat tört ki és áramkimaradásokat okozott Paraguay fővárosában, Asunciónban és a környező városok egyes részein október 3-án - írja a Reuters. Mindeközben heves esőzés és erős szél söpört végig az országon.

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