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Jet2

Alig indították el, máris megszüntetik a járatot a népszerű nyaralószigetre

8 perce
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Váratlan döntés rázta meg a Kanári-szigetek egyik kedvelt úti céljának turisztikai ágazatát: alig fél év után megszűnik egy újonnan indított repülőjárat. A Jet2 október végén leállítja a Manchester és La Palma közötti járatait, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy teljes pénzvisszatérítést kérhetnek.
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Jet2járatKanári-szigetlégitársaság

A Jet2 mindössze hat hónappal az új járat elindítása után megszünteti az Egyesült Királyság és egy népszerű szigeti úti cél közötti repülőjáratait, valamint az oda szervezett utazási csomagjait. A Manchester repülőtere és a Kanári-szigetekhez tartozó spanyol La Palma szigete közötti járatok október 30-án közlekednek utoljára, noha a légitársaság csak idén április 3-án indította el a szolgáltatást.

Váratlan döntés: megszünteti egyik Kanári-szigeteki járatát a Jet2
Váratlan döntés: megszünteti egyik Kanári-szigeteki járatát a Jet2 Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Váratlan döntés: megszünteti egyik Kanári-szigeteki járatát a Jet2

A légitársaság szóvivője megerősítette, hogy a változásban érintett utasokat közvetlenül értesítik, és lehetőséget biztosítanak számukra foglalásuk módosítására vagy a teljes vételár visszatérítésére. A döntést a járathálózat felülvizsgálatával és az utazói kereslet alakulásával indokolták.

Mivel a járat október 30-án szűnik meg, az októberi iskolai szünet idejére foglalással rendelkező utasok többségét várhatóan nem érinti a változás. A Jet2 eddig hetente kétszer, hétfőnként és péntekenként közlekedtetett járatokat Manchester és La Palma között. La Palma a Jet2 ötödik úti célja volt a Kanári-szigeteken, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote és Tenerife után.

A Canarian Weekly beszámolója szerint a járat megszüntetése jelentős visszalépést jelent La Palma turisztikai ágazata számára, amely tavasszal még nagy örömmel fogadta az új légi összeköttetés elindítását. A Teneriféhez és Lanzarotéhoz hasonló népszerű nyaralóhelyekhez képest kevésbé kiépült turisztikai infrastruktúrával rendelkező sziget az utóbbi időben komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítson ki a brit turisztikai piaccal.

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A Jet2 szóvivője a döntéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy ügyfélközpontú vállalatként folyamatosan felülvizsgálják kínálatukat, hogy az minél jobban igazodjon utasaik igényeihez, és szükség esetén változtatásokat hajtsanak végre – írja a Daily Star

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