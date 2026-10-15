Alig indították el, máris megszüntetik a járatot a népszerű nyaralószigetre

A Jet2 mindössze hat hónappal az új járat elindítása után megszünteti az Egyesült Királyság és egy népszerű szigeti úti cél közötti repülőjáratait, valamint az oda szervezett utazási csomagjait. A Manchester repülőtere és a Kanári-szigetekhez tartozó spanyol La Palma szigete közötti járatok október 30-án közlekednek utoljára, noha a légitársaság csak idén április 3-án indította el a szolgáltatást.

Váratlan döntés: megszünteti egyik Kanári-szigeteki járatát a Jet2 Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Váratlan döntés: megszünteti egyik Kanári-szigeteki járatát a Jet2

A légitársaság szóvivője megerősítette, hogy a változásban érintett utasokat közvetlenül értesítik, és lehetőséget biztosítanak számukra foglalásuk módosítására vagy a teljes vételár visszatérítésére. A döntést a járathálózat felülvizsgálatával és az utazói kereslet alakulásával indokolták.

Mivel a járat október 30-án szűnik meg, az októberi iskolai szünet idejére foglalással rendelkező utasok többségét várhatóan nem érinti a változás. A Jet2 eddig hetente kétszer, hétfőnként és péntekenként közlekedtetett járatokat Manchester és La Palma között. La Palma a Jet2 ötödik úti célja volt a Kanári-szigeteken, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote és Tenerife után.

A Canarian Weekly beszámolója szerint a járat megszüntetése jelentős visszalépést jelent La Palma turisztikai ágazata számára, amely tavasszal még nagy örömmel fogadta az új légi összeköttetés elindítását. A Teneriféhez és Lanzarotéhoz hasonló népszerű nyaralóhelyekhez képest kevésbé kiépült turisztikai infrastruktúrával rendelkező sziget az utóbbi időben komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítson ki a brit turisztikai piaccal.