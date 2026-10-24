Különös alakzat jelent meg a járdán, Jézus arcát vélték felfedezni rajta

Maria Rosa Querico vasárnap este vette észre az alakzatot a São Paulo állambeli Cândido Rodrigues egyik utcájában. Elmondása szerint a Holdat nézte, amikor egy kék villanás megvilágította előtte a járdát és ott volt Jézus arca.

Egy kék villanás után pillantotta meg Jézus arcát a járdán. (Fotó: Képernyőfotó)

Jézus arca jelent meg a járdán?

A nő többször visszatért a helyszínre, majd lefényképezte a foltokat, és elküldte a képet a testvérének. Miután rokonai is Jézus arcához hasonlították a mintázatot, megosztotta a felvételt a Facebookon.

A hír gyorsan elterjedt a mintegy háromezer lakosú településen és a környékbeli városokban. Egyesek fényképeket készítenek, mások letérdelnek és imádkoznak a járdánál.

A területet időközben elkerítették, hogy megóvják az alakzatot.

A helyi plébános szerint ugyanakkor a hasonlóság csupán értelmezés kérdése. Sebastião Ricardo Vicente úgy véli, a foltok egy emberi arcot idézhetnek, de nem lehet kijelenteni, hogy Jézust ábrázolják.