Különös alakzat jelent meg a járdán, Jézus arcát vélték felfedezni rajta

Maria Rosa Querico vasárnap este vette észre az alakzatot a São Paulo állambeli Cândido Rodrigues egyik utcájában. Elmondása szerint a Holdat nézte, amikor egy kék villanás megvilágította előtte a járdát és ott volt Jézus arca.
Jézus arca jelent meg a járdán?
A nő többször visszatért a helyszínre, majd lefényképezte a foltokat, és elküldte a képet a testvérének. Miután rokonai is Jézus arcához hasonlították a mintázatot, megosztotta a felvételt a Facebookon.
A hír gyorsan elterjedt a mintegy háromezer lakosú településen és a környékbeli városokban. Egyesek fényképeket készítenek, mások letérdelnek és imádkoznak a járdánál.
A területet időközben elkerítették, hogy megóvják az alakzatot.
A helyi plébános szerint ugyanakkor a hasonlóság csupán értelmezés kérdése. Sebastião Ricardo Vicente úgy véli, a foltok egy emberi arcot idézhetnek, de nem lehet kijelenteni, hogy Jézust ábrázolják.