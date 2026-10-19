Lebukott a pimasz taxis, még a rendőrök is meglepődtek

Átfogó ellenőrzést tartottak a csendőrök a nápolyi kikötő utasforgalmi területén, ahol elsősorban a taxisokat vizsgálták át. Az olasz híroldal beszámolója szerint a hatóságok több illegálisan dolgozó sofőrt is találtak, ám az egyik hivatalos taxis esete különösen meglepte őket: jogosítvány nélkül szállította az utasokat.

Jogosítvány nélkül dolgozott taxisként egy férfi Nápolyban. Fotó: magnific.com

Jogosítvány nélkül szállította az utasokat a taxis

Egy másik taxis olyan járművel közlekedett, amelynek nem volt érvényes műszaki vizsgája.

A rendőrök összesen kilenc taxist ellenőriztek, és hat esetben állapítottak meg közlekedési szabálysértést. Az egyik sofőrről kiderült, hogy engedély nélkül végzett személyszállítást, miközben mit sem sejtő turisták ültek az autójában.

Az illegális taxis pénzbírságot kapott, vezetői engedélyét felfüggesztették, járművét pedig lefoglalták. Az autót később végleg elkobozhatják.