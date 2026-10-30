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john caudwell

Milliárdos vagyont halmozott fel, mégsem a gyerekeire hagyja: meglepő döntésre jutott az üzletember

55 perce
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Habár több milliárd fontból álló vagyont halmozott fel, a Phones4u alapítója ennek egy jelentős részét jótékonysági célokra szánja. John Caudwell ezt azzal indokolta, hogy azt szeretné, ha a gyerekei maguk küzdenének meg a sikerért.
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john caudwellörökségvagyonüzletember

A milliárdos üzletember, John Caudwell nemrég elmagyarázta, miért döntött úgy, hogy a halála után nem a gyermekeire hagyja a teljes vagyonát. A Phones4u alapítója 2006-ban 1,5 milliárd fontért adta el a vállalkozást, a Forbes szerint pedig két évtizeddel később a valós idejű nettó vagyona ennek már több mint a duplája.

NEW YORK, NY - JUNE 19: John Caudwell attends the Happy Hearts Fund Gala with Chopard 10 year anniversary of the Indian Ocean tsunami tribute at Cipriani 42nd Street on June 19, 2014 in New York City. Brad Barket/Getty Images for Happy Hearts Fund/AFP (Photo by Brad Barket / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ez a terve a vagyonával John Caudwell-nek / Fotó: BRAD BARKET / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez a terve a vagyonával John Caudwell-nek

A 74 éves üzletember - akinek élete során hét gyermeke született négy különböző nőtől -, egy interjú során mesélt arról, mi az oka annak, hogy a gyerekei nem öröklik meg a teljes vagyont.

Legalább 70 százalékot jótékonysági célokra fordítok. Mindig mondtam nekik, hogy ha pénzt keresek, az soha nem fog hozzájuk kerülni. Amikor eladtam a vállalkozást, közel 1,5 milliárd fontot ért, így az valóban egy dicsőséges nap volt, a sikerem nagy fokmérője, de egyben némi fejfájást is okozott. Mihez fogok kezdeni az 1,5 milliárddal? Nagyjából hat hónappal később döntöttem úgy, hogy a végrendeletemben legalább az 50 százalékát jótékonysági célokra hagyom. Ez hatalmas megkönnyebbülés jelentett, viszont még mindig maradt 50 százalék, ami túl nagy volt ahhoz, hogy csak a gyerekeimre hagyjam

- ecsetelte Caudwell, aki ezután egy második okot is megemlített, amiért a pénzének csupán egy töredékét kapják a szerettei. Mint mondta, azt szeretné, ha a gyerekei maguk küzdenének meg a sikerért, illetve a kalandért és a lehetséges örömökért harcolnának.

Hiszek abban, hogy a gyerekeim megtalálják a maguk útját, rálelnek a saját sikerükre. Hagynod kell, hogy meglegyen a saját sikerélményük, a saját jutalmuk és az esélyük az elégedettségre. Így egyre inkább arra koncentráltam, hogy ne hagyjak pénzt a gyerekekre, vagy legalábbis ne túl sokat

- tette hozzá az üzletember, a Daily Star beszámolója szerint.

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