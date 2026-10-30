Milliárdos vagyont halmozott fel, mégsem a gyerekeire hagyja: meglepő döntésre jutott az üzletember

A milliárdos üzletember, John Caudwell nemrég elmagyarázta, miért döntött úgy, hogy a halála után nem a gyermekeire hagyja a teljes vagyonát. A Phones4u alapítója 2006-ban 1,5 milliárd fontért adta el a vállalkozást, a Forbes szerint pedig két évtizeddel később a valós idejű nettó vagyona ennek már több mint a duplája.

Ez a terve a vagyonával John Caudwell-nek / Fotó: BRAD BARKET / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez a terve a vagyonával John Caudwell-nek

A 74 éves üzletember - akinek élete során hét gyermeke született négy különböző nőtől -, egy interjú során mesélt arról, mi az oka annak, hogy a gyerekei nem öröklik meg a teljes vagyont.

Legalább 70 százalékot jótékonysági célokra fordítok. Mindig mondtam nekik, hogy ha pénzt keresek, az soha nem fog hozzájuk kerülni. Amikor eladtam a vállalkozást, közel 1,5 milliárd fontot ért, így az valóban egy dicsőséges nap volt, a sikerem nagy fokmérője, de egyben némi fejfájást is okozott. Mihez fogok kezdeni az 1,5 milliárddal? Nagyjából hat hónappal később döntöttem úgy, hogy a végrendeletemben legalább az 50 százalékát jótékonysági célokra hagyom. Ez hatalmas megkönnyebbülés jelentett, viszont még mindig maradt 50 százalék, ami túl nagy volt ahhoz, hogy csak a gyerekeimre hagyjam

- ecsetelte Caudwell, aki ezután egy második okot is megemlített, amiért a pénzének csupán egy töredékét kapják a szerettei. Mint mondta, azt szeretné, ha a gyerekei maguk küzdenének meg a sikerért, illetve a kalandért és a lehetséges örömökért harcolnának.

Hiszek abban, hogy a gyerekeim megtalálják a maguk útját, rálelnek a saját sikerükre. Hagynod kell, hogy meglegyen a saját sikerélményük, a saját jutalmuk és az esélyük az elégedettségre. Így egyre inkább arra koncentráltam, hogy ne hagyjak pénzt a gyerekekre, vagy legalábbis ne túl sokat

- tette hozzá az üzletember, a Daily Star beszámolója szerint.