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tűz

Hatalmas tűzvész pusztított egy kanadai katonai bázison, többen meghaltak

1 órája
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Halálos tűzvész tört ki egy kanadai katonai bázison, a szerencsétlenségben többen meghaltak és megsérültek. A lángok a nagy szél miatt gyorsan terjedtek, a kanadai hatóságok pedig vizsgálják a tűz keletkezésének okát.
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tűzKanadakatonai bázis

Súlyos tűzvész tört ki a kanadai Alberta tartományban található Wainwright katonai bázison, a szerencsétlenségnek halálos áldozatai és sérültjei is vannak. David McGuinty kanadai védelmi miniszter egyelőre nem közölte az áldozatok pontos számát, a hatóságok pedig vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit - írja a BBC.

Kanada, A Canadian flag is shown in Montreal, Quebec, Canada, on August 25, 2026. The government of Canada has announced dollar-for-dollar counter-tariffs on $27.6 billion worth of U.S. goods, which will go into effect on September 8. It also unveiled $7.5 billion in support for workers and businesses. (Photo by Graham Hughes/NurPhoto) (Photo by Graham Hughes / NurPhoto via AFP)
Tűz ütött ki a kanadai bázison - Fotó: GRAHAM HUGHES / NurPhoto

A lángok szombaton csaptak fel, és a nagy szél miatt gyorsan terjedtek. A helyi önkormányzat közlése szerint a tűz a katonai bázis kerítésein is átterjedt. 

A helyzetet a védelmi miniszter rendkívül súlyosnak és kényesnek nevezte, hozzátéve, hogy a kanadai fegyveres erők a helyi hatóságokkal együtt dolgoznak a tűz megfékezésén és az eset kivizsgálásán.

Megszólalt Kanada miniszterelnöke is

Mark Carney kanadai miniszterelnök az X közösségi oldalon reagált a történtekre. Közlése szerint súlyos incidens történt, amely jelentős tüzet okozott, és együttérzését fejezte ki az érintettekkel. Alberta tartomány miniszterelnöke, Danielle Smith szintén tragikusnak nevezte az esetet, amely számos katonát érint.

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, és biztosítsanak szabad utat a mentésben részt vevő járműveknek. A szomszédos tartományok is segítséget ajánlottak fel: Saskatchewan és Brit Columbia vezetése jelezte, hogy szükség esetén további erőforrásokat biztosítanak.

A Wainwright katonai bázis Kanada egyik legfontosabb kiképzőközpontja, ahol rendszeresen éleslövészeti gyakorlatokat tartanak. 

A CBC kanadai közszolgálati műsorszolgáltató szerint egy átlagos napon mintegy 690 katona és 300 civil alkalmazott tartózkodik a létesítményben.

A tűz keletkezésének pontos időpontja és oka egyelőre nem ismert. A kanadai fegyveres erők és a helyi hatóságok folytatják a helyzet kezelését és az eset körülményeinek feltárását.

 

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