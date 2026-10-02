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kanye west

Kihúzta a gyufát az oroszoknál Kanye West

25 perce
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Lemondták Kanye West két teltházasra tervezett szentpétervári koncertjét. A Ye művésznéven szereplő amerikai rapper október 10-én és 11-én lépett volna fel a Gazprom Arénában, ám a szervezők hetekig tartó bizonytalanság után közölték, hogy a rendezvényeket nem tartják meg.
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kanye westmarija zaharovakoncert

A moszkvai Say Agency a Telegramon jelentette be, hogy a tervezett időpontokban nem rendezhetik meg Ye (Kanye West) koncertjeit. A szervezők részletes indoklást egyelőre nem adtak, de azt ígérték, hamarosan hivatalos tájékoztatást adnak a projekt helyzetéről és a további tervekről. A jegyek árát október 12-től térítik vissza, a pontos feltételeket később ismertetik.

(FILES) Kanye West attends the 2020 Vanity Fair Oscar Party following the 92nd annual Oscars at The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills on February 9, 2020. One of the promoters of an annual London music festival on April 6, 2026 defended plans for Kanye West to headline it, amid a backlash over the US rapper's previous antisemitic outbursts. Disgraced 48-year-old hip-hop star West -- now known as Ye -- is due to play three nights at the Wireless Festival in the British capital in July as part of a European comeback tour. (Photo by JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP)
Kanye West nem léphet fel Oroszországban
Fotó: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Teltház várta volna Kanye Westet, nem engedik színpadra lépni

A fellépések körül már hetek óta komoly zűrzavar uralkodott. A Gazprom Aréna eleinte lelkesen népszerűsítette a koncerteket, és Kanye Westet korunk egyik legnagyobb hatású zenei előadójának nevezte. Augusztusban azonban – miután minden jegy elkelt – a stadion közölte, hogy nem kötött bérleti szerződést a koncert szervezőivel, ezért a rendezvényeket ott nem lehet megtartani.

A tervezett oroszországi fellépések politikai tiltakozást is kiváltottak. 

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő Kanye West Hitlerrel kapcsolatos kijelentései miatt elfogadhatatlannak nevezte a koncerteket. Nyikolaj Novicskov orosz politikus pedig vizsgálatot sürgetett, és azt követelte, hogy csak akkor engedjék fellépni a rappert, ha nyilvánosan támogatásáról biztosítja Oroszországot és az ukrajnai háborút.

Ye korábban horogkeresztes pólókat kezdett árusítani, és Heil Hitler címmel adott ki dalt. Idén januárban egész oldalas hirdetésben kért bocsánatot, amelyben kijelentette, hogy nem náci és nem antiszemita. Viselkedését bipoláris zavarával és egy több hónapon át tartó mániás epizóddal magyarázta.

A botrányok miatt korábban több európai fellépése is meghiúsult vagy elmaradt. Franciaországi koncertjét elhalasztották, londoni szerepléseit pedig törölték, miután nem kapott brit vízumot. Egy olaszországi fesztiválfellépését szintén lefújták a helyi zsidó közösség aggályai után.

 

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