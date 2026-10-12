Magyar város is bekerült Európa legjobb karácsonyi vásárai közé – mutatjuk a teljes listát

Több mint 800 ezer utazó szavazatai alapján állította össze a European Best Destinations platform a karácsonyi vásárok 2026-os európai rangsorát – számolt be róla az Euronews.

A karácsonyi vásárok 2026-os európai rangsorán a Debreceni Adventi Vásár is helyet kapott

Fotó: Debreceni Advent/Facebook

1. Craiova, Románia

Az Olténia történelmi régiójában található Craiova több ismert európai karácsonyi vásárt is megelőzött. A rendezvény különlegessége a mérete: évente több mint 280 ezer négyzetméternyi területet alakítanak át ünnepi látványosságokkal.

A 2026-os vásár témája a Diótörő, amelyhez óriási dekorációk, játékfigurákat ábrázoló szobrok és fényinstallációk kapcsolódnak. A november közepétől január elejéig tartó rendezvényen korcsolyapálya, óriáskerék, kézzel festett faházak és egy különleges, magasban közlekedő Mikulás-szán is várja a látogatókat.

A gasztronómiai kínálatban a helyi specialitások mellett többek között örmény, grúz, görög, bolgár és szerb ételek is szerepelnek.

2. Zürich, Svájc

A svájci város egyik legfontosabb ünnepi helyszíne a Sechseläutenplatzon, az operaház és a Zürichi-tó között található Wienachtsdorf karácsonyi vásár. A teret hagyományos faházak, ünnepi fények és egy hatalmas karácsonyfa díszíti.

A központi pályaudvar közelében működő Weihnachtsallee 2026-ban harmadik alkalommal nyitja meg kapuit, mintegy 80 árusítóhellyel. A látogatók nemzetközi ételeket, kézműves termékeket és svájci fondüt is kóstolhatnak.

A város ünnepi programjaihoz tartozik az Illuminarium is, amelynek keretében a Svájci Nemzeti Múzeum belső udvarát fényjátékokkal, zenével és látványos vetítésekkel alakítják át.

3. Riga, Lettország

A lett főváros karácsonyi vásárát az UNESCO világörökségi listáján szereplő óvárosban, a Dóm téren rendezik meg. A faházakban helyi kézműves termékeket, gyapjúárukat és hagyományos ételeket kínálnak.

A november végétől január elejéig tartó rendezvényen kórusok és népzenei előadók is fellépnek. A vásár mellett Riga parkjait, tereit és csatornáinak környékét is ünnepi fényekkel díszítik.

Az Opera téren, a Bastejkalns és a Kronvalda parkban lett népmesék ihlette fényinstallációkat helyeznek el.