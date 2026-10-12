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karácsonyi vásár

Magyar város is bekerült Európa legjobb karácsonyi vásárai közé – mutatjuk a teljes listát

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Európa-szerte évente több mint 1500 adventi vásárt rendeznek, amelyek közül idén is kiválasztották a legnépszerűbbeket. A karácsonyi vásárok 2026-os rangsorát több mint 800 ezer utazó szavazatai alapján állították össze, a húszas listára pedig egy magyar város is felkerült.
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karácsonyi vásárDebreceneurópai ranglista

Több mint 800 ezer utazó szavazatai alapján állította össze a European Best Destinations platform a karácsonyi vásárok 2026-os európai rangsorát – számolt be róla az Euronews.

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A karácsonyi vásárok 2026-os európai rangsorán a Debreceni Adventi Vásár is helyet kapott
Fotó: Debreceni Advent/Facebook

1. Craiova, Románia

Az Olténia történelmi régiójában található Craiova több ismert európai karácsonyi vásárt is megelőzött. A rendezvény különlegessége a mérete: évente több mint 280 ezer négyzetméternyi területet alakítanak át ünnepi látványosságokkal.

A 2026-os vásár témája a Diótörő, amelyhez óriási dekorációk, játékfigurákat ábrázoló szobrok és fényinstallációk kapcsolódnak. A november közepétől január elejéig tartó rendezvényen korcsolyapálya, óriáskerék, kézzel festett faházak és egy különleges, magasban közlekedő Mikulás-szán is várja a látogatókat.

A gasztronómiai kínálatban a helyi specialitások mellett többek között örmény, grúz, görög, bolgár és szerb ételek is szerepelnek.

2. Zürich, Svájc

A svájci város egyik legfontosabb ünnepi helyszíne a Sechseläutenplatzon, az operaház és a Zürichi-tó között található Wienachtsdorf karácsonyi vásár. A teret hagyományos faházak, ünnepi fények és egy hatalmas karácsonyfa díszíti.

A központi pályaudvar közelében működő Weihnachtsallee 2026-ban harmadik alkalommal nyitja meg kapuit, mintegy 80 árusítóhellyel. A látogatók nemzetközi ételeket, kézműves termékeket és svájci fondüt is kóstolhatnak.

A város ünnepi programjaihoz tartozik az Illuminarium is, amelynek keretében a Svájci Nemzeti Múzeum belső udvarát fényjátékokkal, zenével és látványos vetítésekkel alakítják át.

3. Riga, Lettország

A lett főváros karácsonyi vásárát az UNESCO világörökségi listáján szereplő óvárosban, a Dóm téren rendezik meg. A faházakban helyi kézműves termékeket, gyapjúárukat és hagyományos ételeket kínálnak.

A november végétől január elejéig tartó rendezvényen kórusok és népzenei előadók is fellépnek. A vásár mellett Riga parkjait, tereit és csatornáinak környékét is ünnepi fényekkel díszítik.

Az Opera téren, a Bastejkalns és a Kronvalda parkban lett népmesék ihlette fényinstallációkat helyeznek el.

4. Lisszabon, Portugália

A portugál fővárosban enyhe téli időjárás mellett rendezik meg a Wonderland Lisboa elnevezésű karácsonyi vásárt. Az Eduardo VII parkban november végétől január elejéig tartó eseményt 2026-ban tizenegyedik alkalommal szervezik meg.

Az idei rendezvény témája „A karácsony gyökerei”, amely a természetet, a művészetet, a gasztronómiát és a szórakozást kapcsolja össze.

A látogatókat óriáskerék, hagyományos körhinta, kézműves standok, élő előadások és portugál ünnepi ételek várják. A rendezvény népszerűségét mutatja, hogy 2025-ben több mint 1,2 millióan keresték fel.

5. Debrecen, Magyarország

Az ötödik helyen végzett Debrecen, amely ezzel Európa legnépszerűbb karácsonyi vásárainak élmezőnyébe került. Az adventi időszakban a város főtereit és sétálóutcáit ünnepi fényekkel és faházakkal díszítik.

A Debreceni Adventi Vársárban kézműves termékeket, játékokat, karácsonyi díszeket és hagyományos ünnepi ételeket kínálnak. A látogatók többek között forralt bort, sült gesztenyét és kürtőskalácsot is vásárolhatnak.

A rendezvénysorozat keretében több mint száz kulturális programot tartanak, amelyeken több mint kétszáz művész vesz részt. A családokat korcsolyapálya és a Mesés Város elnevezésű látványosság is várja. A programok között hagyományos adventi gyertyagyújtások, koncertek és Mikulás-hétvége is szerepel. Utóbbi alkalmával a Mikulás hintón érkezik, emellett kisvonat is közlekedik.

Legjobb karácsonyi vásárok 2026-ban

A European Best Destinations platformon leadott szavazatok alapján a következő rangsor alakult ki:

  1. Craiova, Románia
  2. Zürich, Svájc
  3. Riga, Lettország
  4. Lisszabon, Portugália
  5. Debrecen, Magyarország
  6. Govone és Asti, Olaszország
  7. Valkenburg, Hollandia
  8. Bécs, Ausztria
  9. Montbéliard, Franciaország
  10. Párizs, Franciaország
  11. Edinburgh, Skócia
  12. Madrid, Spanyolország
  13. Winchester, Anglia
  14. Prága, Csehország
  15. Brugge, Belgium
  16. Drezda, Németország
  17. Nürnberg, Németország
  18. Ravenna-szurdok, Németország
  19. Frankfurt, Németország
  20. Köln, Németország

 

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