Magyar város is bekerült Európa legjobb karácsonyi vásárai közé – mutatjuk a teljes listát

Több mint 800 ezer utazó szavazatai alapján állította össze a European Best Destinations platform a karácsonyi vásárok 2026-os európai rangsorát – számolt be róla az Euronews.
1. Craiova, Románia
Az Olténia történelmi régiójában található Craiova több ismert európai karácsonyi vásárt is megelőzött. A rendezvény különlegessége a mérete: évente több mint 280 ezer négyzetméternyi területet alakítanak át ünnepi látványosságokkal.
A 2026-os vásár témája a Diótörő, amelyhez óriási dekorációk, játékfigurákat ábrázoló szobrok és fényinstallációk kapcsolódnak. A november közepétől január elejéig tartó rendezvényen korcsolyapálya, óriáskerék, kézzel festett faházak és egy különleges, magasban közlekedő Mikulás-szán is várja a látogatókat.
A gasztronómiai kínálatban a helyi specialitások mellett többek között örmény, grúz, görög, bolgár és szerb ételek is szerepelnek.
2. Zürich, Svájc
A svájci város egyik legfontosabb ünnepi helyszíne a Sechseläutenplatzon, az operaház és a Zürichi-tó között található Wienachtsdorf karácsonyi vásár. A teret hagyományos faházak, ünnepi fények és egy hatalmas karácsonyfa díszíti.
A központi pályaudvar közelében működő Weihnachtsallee 2026-ban harmadik alkalommal nyitja meg kapuit, mintegy 80 árusítóhellyel. A látogatók nemzetközi ételeket, kézműves termékeket és svájci fondüt is kóstolhatnak.
A város ünnepi programjaihoz tartozik az Illuminarium is, amelynek keretében a Svájci Nemzeti Múzeum belső udvarát fényjátékokkal, zenével és látványos vetítésekkel alakítják át.
3. Riga, Lettország
A lett főváros karácsonyi vásárát az UNESCO világörökségi listáján szereplő óvárosban, a Dóm téren rendezik meg. A faházakban helyi kézműves termékeket, gyapjúárukat és hagyományos ételeket kínálnak.
A november végétől január elejéig tartó rendezvényen kórusok és népzenei előadók is fellépnek. A vásár mellett Riga parkjait, tereit és csatornáinak környékét is ünnepi fényekkel díszítik.
Az Opera téren, a Bastejkalns és a Kronvalda parkban lett népmesék ihlette fényinstallációkat helyeznek el.
4. Lisszabon, Portugália
A portugál fővárosban enyhe téli időjárás mellett rendezik meg a Wonderland Lisboa elnevezésű karácsonyi vásárt. Az Eduardo VII parkban november végétől január elejéig tartó eseményt 2026-ban tizenegyedik alkalommal szervezik meg.
Az idei rendezvény témája „A karácsony gyökerei”, amely a természetet, a művészetet, a gasztronómiát és a szórakozást kapcsolja össze.
5. Debrecen, Magyarország
Az ötödik helyen végzett Debrecen, amely ezzel Európa legnépszerűbb karácsonyi vásárainak élmezőnyébe került. Az adventi időszakban a város főtereit és sétálóutcáit ünnepi fényekkel és faházakkal díszítik.
A Debreceni Adventi Vársárban kézműves termékeket, játékokat, karácsonyi díszeket és hagyományos ünnepi ételeket kínálnak. A látogatók többek között forralt bort, sült gesztenyét és kürtőskalácsot is vásárolhatnak.
A rendezvénysorozat keretében több mint száz kulturális programot tartanak, amelyeken több mint kétszáz művész vesz részt. A családokat korcsolyapálya és a Mesés Város elnevezésű látványosság is várja. A programok között hagyományos adventi gyertyagyújtások, koncertek és Mikulás-hétvége is szerepel. Utóbbi alkalmával a Mikulás hintón érkezik, emellett kisvonat is közlekedik.
Legjobb karácsonyi vásárok 2026-ban
A European Best Destinations platformon leadott szavazatok alapján a következő rangsor alakult ki:
- Craiova, Románia
- Zürich, Svájc
- Riga, Lettország
- Lisszabon, Portugália
- Debrecen, Magyarország
- Govone és Asti, Olaszország
- Valkenburg, Hollandia
- Bécs, Ausztria
- Montbéliard, Franciaország
- Párizs, Franciaország
- Edinburgh, Skócia
- Madrid, Spanyolország
- Winchester, Anglia
- Prága, Csehország
- Brugge, Belgium
- Drezda, Németország
- Nürnberg, Németország
- Ravenna-szurdok, Németország
- Frankfurt, Németország
- Köln, Németország
A látogatókat óriáskerék, hagyományos körhinta, kézműves standok, élő előadások és portugál ünnepi ételek várják. A rendezvény népszerűségét mutatja, hogy 2025-ben több mint 1,2 millióan keresték fel.