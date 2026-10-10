Új szigetek bukkannak elő: drámai ütemben zsugorodik a Kaszpi-tenger

Évek óta zsugorodik a Föld legnagyobb szárazfölddel körülvett víztömege, a Kaszpi-tenger. A klímaváltozás és az emberi vízhasználat tovább növeli a nyomást, különösen a sekély északi, illetve északkeleti térségben.

Tízezrével pusztulhatnak a fókák a Kaszpi-tenger visszahúzódása miatt. Fotó: ATTA KENARE / AFP

Nyolc métert is apadhat a Kaszpi-tenger a század végéig

A kazahsztáni partoknál egy légi felmérés során nemrég új szigetet fedeztek fel Kulaly közelében. Daniyar Akimzhanov környezetvédelmi aktivista szerint az elmúlt négy-öt évben több hasonló képződményt dokumentáltak. Némelyik csaknem egy kilométer hosszú és 200–300 méter széles.

A kazah Kaszpi-tenger Kutatóintézet adatai szerint a vízszint 1996 és 2025 között 2,45 méterrel csökkent, vagyis évente átlagosan 8–9 centimétert apadt. A Kulaly-sziget mérőállomásán 2026 júliusában az addigi legalacsonyabb szintet jegyezték fel.

A vizsgált északkeleti térségben 2000 és 2025 között mintegy 16 384 négyzetkilométerrel csökkent a vízzel borított terület. A folyamatot elsősorban a felmelegedés következtében fokozódó párolgással hozzák összefüggésbe, de a csökkenő csapadék, a gátak, az öntözés és más vízkivételek is befolyásolják.

A változás súlyosan érinti a kizárólag itt élő kaszpi fókákat. Állományuk száz év alatt körülbelül egymillióról százezerre zuhant, pihenőhelyeik területe pedig 1995 óta több mint tizenötödére csökkent. A visszahúzódó víz miatt egyes korábbi szigetek összekapcsolódnak a szárazfölddel, így a fókák elveszítik elszigetelt menedékhelyeiket. A melegedés a szaporodáshoz szükséges stabil téli jeget is veszélyezteti.

Dr. Sifan Koriche egyik közepes kibocsátású klímaforgatókönyve szerint a Kaszpi-tenger vízszintje a század végéig akár nyolc méterrel is csökkenhet, bár a modellek eredményei jelentősen eltérnek. Már ötméteres apadás is körülbelül 77 ezer négyzetkilométernyi medret tehetne szabaddá északon.

A kutató szerint a teljes Kaszpi-tengert nem fenyegeti az Aral-tóéhoz hasonló sors, mert a középső és déli medencék jóval mélyebbek. A sekély északi területeken azonban reális veszély lehet a jelentős kiszáradás.