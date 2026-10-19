Halálos baleset a texasi stadionban: több ezer néző előtt zuhant le a katona

Meghalt az az amerikai katona, aki egy bemutató során lezuhant a texasi San Antonióban. A férfi az Alamodome stadion mintegy 52 méter magasan húzódó mennyezetéről ereszkedett le kötélen, amikor elvesztette az irányítást, és a pályára esett – adta írül a New York Post.

Az amerikai légierő katonája egy katonai bemutató közben zuhant le az Alamodome stadion mennyezetéről a texasi San Antonióban. A férfi a kórházban belehalt sérüléseibe.

Fotó: DANIEL SLIM / AFP

Több ezer néző előtt zuhant le a katona

A tragédia szombaton, a Texasi Egyetem San Antonió-i csapatának (UTSA) Navy elleni amerikaifutball-mérkőzése előtt történt. A négy katona kötéltechnikai gyakorlata közben egyikük elvesztette az irányítást, és a mélybe zuhant. A közösségi médiában terjedő felvételeken a halálos baleset is látható, a megrázó jelenet itt tekinthető meg.

A helyszíni egészségügyi személyzet tíz percen át próbálta stabilizálni az állapotát, majd kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az Alamodome lelátóin 23 297 néző tartózkodott.

Mindenki elhallgatott, a zenekar abbahagyta a játékot. Teljes csend lett

– mondta az egyik szemtanú a KSAT televíziónak.

Tíz percet késett a mérkőzés

Az elhunyt a légierő 6. harci kiképzőszázadának 2. különítményében szolgált. A katonai programot a fegyveres erők és a veteránok tiszteletére rendezték. A légi harcirányítók kiképzésének része a technika elsajátítása, amelyet többek között helikopterekből történő leereszkedéskor alkalmaznak.

Az egyetem közleményben fejezte ki részvétét a katona családjának és bajtársainak, emellett lelki támogatást ajánlott fel a történtek miatt megrendült hallgatóknak és dolgozóknak.

Az American Conference sportkonferencia szintén együttérzéséről biztosította az érintetteket.

A baleset miatt a mérkőzés kezdete tíz percet késett. Az UTSA végül 38–34-re győzte le a Navy csapatát. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit.