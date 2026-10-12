Kiképzés közben zuhant le egy katonai repülőgép, ketten meghaltak

Lezuhant egy katonai repülőgép hétfőn Pakisztán délnyugati részén, miközben kiképzőrepülést hajtott végre. A balesetben mindkét pilóta életét vesztette. A pakisztáni hadsereg közlése szerint műszaki hiba okozta a tragédiát. A PAC MFI-17 Mushshak típusú kiképzőgép Beludzsisztán tartományban, Nawan Killi település közelében zuhant le. A hadsereg megerősítette a két pilóta halálát, a műszaki meghibásodás körülményeiről azonban nem közölt további részleteket – számolt be az AP News.

Katonai repülőgép zuhant le Pakisztánban, két pilóta meghalt (A kép illusztráció, rajta: A Magyar Honvédség JAS-39 Gripen vadászgépe a NATO balti légtérvédelmi missziója során a litvániai Šiauliai katonai repülőtéren, 2025. november 12-én.) Fotó: Mediaworks

Nem ez volt az első halálos katonai repülőgép-baleset Pakisztánban

A tragédia után Aszif Ali Zardari pakisztáni elnök és Sebáz Saríf miniszterelnök is részvétét fejezte ki az elhunyt pilóták családjának.

Pakisztánban korábban is történtek halálos balesetek katonai kiképzőrepülések során.

Júniusban az ország északnyugati részén zuhant le egy légierőhöz tartozó repülőgép, amelynek mindkét pilótája meghalt.

A hasonló szerencsétlenségek kivizsgálásának eredményeit a pakisztáni hatóságok általában nem hozzák nyilvánosságra.

Korábban egy magyar Gripen vadászgép is lezuhant

Korábban az Origo is beszámolt arról, hogy augusztus 24-én lezuhant és kigyulladt a Magyar Honvédség egyik JAS-39 Gripen vadászgépe Szolnok térségében. A repülőgép páros kiképzési gyakorlat közben hibásodott meg.

A pilóta a műszaki problémák ellenére visszavitte a gépet a szolnoki bázisra, ahol kényszerleszállást hajtott végre, majd katapultált. A katona gerincsérülést szenvedett, megműtötték, később pedig hazatérhetett.

A Gripen-baleset pontos oka továbbra sem ismert. A vadászgép feketedobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek vizsgálták az adatokat. A Honvédelmi Minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a vizsgálat még folyamatban van, ezért annak eredményéről egyelőre nem közöltek további részleteket.