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repülőgép

Kiképzés közben zuhant le egy katonai repülőgép, ketten meghaltak

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Tragédiával végződött egy katonai kiképzőrepülés Pakisztánban, mindkét pilóta életét vesztette. A katonai repülőgép műszaki hiba miatt zuhant le, a hadsereg azonban egyelőre nem közölt részletesebb információkat a baleset körülményeiről.
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Lezuhant egy katonai repülőgép hétfőn Pakisztán délnyugati részén, miközben kiképzőrepülést hajtott végre. A balesetben mindkét pilóta életét vesztette. A pakisztáni hadsereg közlése szerint műszaki hiba okozta a tragédiát. A PAC MFI-17 Mushshak típusú kiképzőgép Beludzsisztán tartományban, Nawan Killi település közelében zuhant le. A hadsereg megerősítette a két pilóta halálát, a műszaki meghibásodás körülményeiről azonban nem közölt további részleteket – számolt be az AP News.

Katonai repülőgép zuhant le Pakisztánban, két pilóta meghalt, 20251112 Litvánia Siauliai katonai repülőtérNATO Balti misszióAugusztus 1-je óta négy hónapon keresztül a spanyolokkal együtt Magyarország felel a balti államok légtérvédelméért. A balti misszió során a magyar katonák, illetve a kecskeméti Gripenek Litvánia, Lettország és Észtország biztonságáért hajtanak végre szolgálatot. Erre azért van szükség, mert a balti államoknak nincsenek vadászgépeik, így 2004-es NATO csatlakozásuk óta légtérvédelmüket a szövetséges látják el. Oroszország szomszédságában jelenleg ez számít a legveszélyesebb NATO-missziónak.Fotó: Pozsgai Ákos PÁPetőfi Népe PNA képen: Gripen vadászgép
Katonai repülőgép zuhant le Pakisztánban, két pilóta meghalt (A kép illusztráció, rajta: A Magyar Honvédség JAS-39 Gripen vadászgépe a NATO balti légtérvédelmi missziója során a litvániai Šiauliai katonai repülőtéren, 2025. november 12-én.) Fotó: Mediaworks

Nem ez volt az első halálos katonai repülőgép-baleset Pakisztánban

A tragédia után Aszif Ali Zardari pakisztáni elnök és Sebáz Saríf miniszterelnök is részvétét fejezte ki az elhunyt pilóták családjának.

Pakisztánban korábban is történtek halálos balesetek katonai kiképzőrepülések során. 

Júniusban az ország északnyugati részén zuhant le egy légierőhöz tartozó repülőgép, amelynek mindkét pilótája meghalt.

A hasonló szerencsétlenségek kivizsgálásának eredményeit a pakisztáni hatóságok általában nem hozzák nyilvánosságra.

Korábban egy magyar Gripen vadászgép is lezuhant

Korábban az Origo is beszámolt arról, hogy augusztus 24-én lezuhant és kigyulladt a Magyar Honvédség egyik JAS-39 Gripen vadászgépe Szolnok térségében. A repülőgép páros kiképzési gyakorlat közben hibásodott meg.

A pilóta a műszaki problémák ellenére visszavitte a gépet a szolnoki bázisra, ahol kényszerleszállást hajtott végre, majd katapultált. A katona gerincsérülést szenvedett, megműtötték, később pedig hazatérhetett.

A Gripen-baleset pontos oka továbbra sem ismert. A vadászgép feketedobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek vizsgálták az adatokat. A Honvédelmi Minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a vizsgálat még folyamatban van, ezért annak eredményéről egyelőre nem közöltek további részleteket.

 

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