Túl forrón iszod a kávét? Komoly veszélyre figyelmeztetnek a kutatók

A kutatók közel egymillió brit felnőtt adatait elemezték két nagy vizsgálat, a Million Women Study és a UK Biobank alapján. A résztvevőket több mint egy évtizeden keresztül követték, miközben azt is feljegyezték, hogy milyen hőmérsékleten fogyasztják a kávét vagy más forró italokat, illetve naponta hány csészével isznak.

A nagyon forró kávé vagy tea magasabb kockázattal jár - Illusztráció

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A vizsgálat során összesen 2348 új nyelőcsőrákos esetet azonosítottak.

A kutatók külön vizsgálták a nyelőcső laphámsejtes karcinómáját és az adenokarcinómát is.

A nagyon forró kávé mellett jelentősen magasabb volt a kockázat

Az eredmények szerint azoknál, akik „nagyon forrón” szerették inni a teát vagy a kávét, több mint háromszor magasabb volt a nyelőcső laphámsejtes karcinómájának relatív kockázata azokhoz képest, akik inkább „melegen” fogyasztották az italukat. A kutatók 3,17-es relatív kockázatot állapítottak meg.

A „forró” italokat fogyasztóknál is magasabb kockázatot találtak, bár kisebb mértékben. A másik gyakori nyelőcsődaganat, az adenokarcinóma esetében ugyanakkor nem találtak hasonló kapcsolatot a fogyasztási hőmérséklettel – írja a Healthline.

Hat csésze forró ital már sok lehet

Nemcsak a hőmérséklet, hanem a mennyiség is számított. Azoknál, akik naponta legalább hat forró italt fogyasztottak, 71 százalékkal magasabb volt a nyelőcső laphámsejtes karcinómájának relatív kockázata azokhoz képest, akik napi hatnál kevesebb forró italt ittak.

A kutatók szerint az eredmények arra utalhatnak, hogy a rendszeresen lenyelt, nagyon forró folyadékok hosszú távon károsíthatják a nyelőcső nyálkahártyáját.

A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) már korábban is a 65 Celsius-fok feletti italokat a „valószínűleg rákkeltő” kategóriába sorolta.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Nem kell lemondani a kávéról

A kutatás nem azt jelenti, hogy a kávé önmagában rákkeltő lenne.

A szakértők szerint elsősorban az ital hőmérséklete lehet fontos, ezért érdemes néhány percet várni, mielőtt megisszuk a frissen elkészült kávét vagy teát.

A nyelőcsőráknak emellett számos más, jól ismert kockázati tényezője van. A dohányzás és a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás például jelentős szerepet játszhat a betegség kialakulásában, ezért a szakértők szerint ezek kerülése továbbra is fontosabb megelőzési szempont.