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lengyelország

Orosz kémet foghattak: egyetlen gyanús mozdulat buktathatta le

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Egy futballmérkőzést biztosító rendőrök figyeltek fel arra a férfira, aki egy vasúti átjárónál fényképezte az elhaladó szerelvényeket. Kémkedés gyanúja miatt őrizetbe vettek egy 55 éves orosz állampolgárt Lengyelországban, miután több ezer, stratégiai jelentőségű helyszínekről készült felvételt találtak nála.
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lengyelországkémkedésoroszország

Kémkedés gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 55 éves orosz férfit Lengyelországban – számolt be róla a Reuters a lengyel rendőrség pénteki közlése alapján. A hatóságok szerint a férfi feltehetően egy külföldi hírszerző szolgálat megbízásából tevékenykedett.

kémkedés
Kémkedés Lengyelországban: vasúti sínek mellett fotózott az 55 éves orosz férfi, őrizetbe vették.
Fotó: Fotó: Erik Forsberg / Wikimedia Commons / CC BY 2.0 - https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.hu

Kémkedés gyanúja: több ezer fényképet találtak az orosz férfinál

A rendőrök a dél-lengyelországi Świdnicában egy labdarúgó-mérkőzés biztosítása közben figyeltek fel a férfira, aki egy vasúti átjáró közelében fényképezte az elhaladó vonatokat és a vasúti infrastruktúrát.

Az intézkedés során kiderült, hogy az orosz állampolgár több ezer felvételt birtokolt. A képek fontos létesítményeket és közlekedési infrastruktúrát ábrázoltak, ráadásul nem kizárólag Lengyelország területén készültek.

A lengyel rendőrség szerint minden jel arra utal, hogy a fényképeket az ország biztonságát veszélyeztető tevékenységhez használhatták volna fel. A hatóságok ugyanakkor egyelőre gyanúról beszélnek, a férfi bűnösségét nem állapították meg.

A bíróság három hónapos letartóztatást rendelt el az ügyben.

Lengyelország korábban többször is azzal vádolta Oroszországot, hogy területén hírszerzési és befolyásolási műveleteket folytat, esetenként külföldi állampolgárok bevonásával. Moszkva következetesen tagadja ezeket a vádakat.

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