Kempingtűz ütött ki a népszerű turistaközpontban – 24 ember megsérült

Kempingtűz ütött ki vasárnap reggel az észak-olaszországi Garda-tó déli partján fekvő Peschiera del Gardában, a Bella Italia kempingben. Az olasz hatóságok tájékoztatása szerint legalább 24 ember megsérült, egyikük súlyos égési sérüléseket szenvedett – számolt be róla a Focus.
A tűz nem sokkal reggel 6 óra után, még sötétben keletkezett a kemping egyik bungalójában. A lángok több méter magasra csaptak, a helyszín fölé pedig sűrű füstoszlop emelkedett. A tűzoltóknak rövid idő alatt sikerült ellenőrzés alá vonniuk a tüzet.
A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozhatta a tüzet, a rendőrség vizsgálatot indított.
Több embert kórházba szállítottak a kempingtűz miatt
A 24 sérültet a helyszínen látták el, illetve kórházba szállították. Egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett a lábán, a legtöbb érintettnél pedig szén-monoxid-mérgezést állapítottak meg.
A mentőszolgálat közlése szerint hét embert sürgősségi osztályra vittek, köztük egy svájci családot három gyermekkel. A helyszínre a tűzoltók mellett számos mentőegységet riasztottak.
Az oltást nehezítette, hogy a tűzben gázpalackok is felrobbantak.
Mintegy húsz építmény semmisült meg
A lángok a beszámolók szerint mintegy húsz építményt pusztítottak el a kemping területén. A Bella Italia ötcsillagos létesítményként működik, és elsősorban családok körében népszerű. A lakóautók, lakókocsik és sátrak számára kialakított helyek mellett apartmanok is találhatók a területén.
Luca Zaia, Veneto régió elnöke külön köszönetet mondott egy Hessen tartományból érkezett német tűzoltócsoportnak. A tűzoltók éppen a kempingben nyaraltak, amikor kitört a tűz, és bekapcsolódtak a mentésbe.
A Garda-tó Olaszország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, amely a német, osztrák és svájci turisták körében is kedvelt.