Kempingtűz ütött ki a népszerű turistaközpontban – 24 ember megsérült

Kempingtűz ütött ki vasárnap reggel az észak-olaszországi Garda-tó déli partján fekvő Peschiera del Gardában, a Bella Italia kempingben. Az olasz hatóságok tájékoztatása szerint legalább 24 ember megsérült, egyikük súlyos égési sérüléseket szenvedett – számolt be róla a Focus.

A kempingtűz a Garda-tó déli partján fekvő Bella Italia egyik bungalójában keletkezett

Fotó: Facebook/Luca Zaia

A tűz nem sokkal reggel 6 óra után, még sötétben keletkezett a kemping egyik bungalójában. A lángok több méter magasra csaptak, a helyszín fölé pedig sűrű füstoszlop emelkedett. A tűzoltóknak rövid idő alatt sikerült ellenőrzés alá vonniuk a tüzet.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozhatta a tüzet, a rendőrség vizsgálatot indított.

Több embert kórházba szállítottak a kempingtűz miatt

A 24 sérültet a helyszínen látták el, illetve kórházba szállították. Egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett a lábán, a legtöbb érintettnél pedig szén-monoxid-mérgezést állapítottak meg.

A mentőszolgálat közlése szerint hét embert sürgősségi osztályra vittek, köztük egy svájci családot három gyermekkel. A helyszínre a tűzoltók mellett számos mentőegységet riasztottak.

Az oltást nehezítette, hogy a tűzben gázpalackok is felrobbantak.

Mintegy húsz építmény semmisült meg

A lángok a beszámolók szerint mintegy húsz építményt pusztítottak el a kemping területén. A Bella Italia ötcsillagos létesítményként működik, és elsősorban családok körében népszerű. A lakóautók, lakókocsik és sátrak számára kialakított helyek mellett apartmanok is találhatók a területén.

Luca Zaia, Veneto régió elnöke külön köszönetet mondott egy Hessen tartományból érkezett német tűzoltócsoportnak. A tűzoltók éppen a kempingben nyaraltak, amikor kitört a tűz, és bekapcsolódtak a mentésbe.