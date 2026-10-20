Mindössze 42 évesen meghalt Robert F. Kennedy unokája

Elhunyt a 42 éves Kyle Kennedy, Robert F. Kennedy és Ethel Kennedy egyik unokája. Egy interneten közzétett gyászjelentésből kiderült, hogy Kyle szeptember 21-én, a Massachusetts állambeli Westwoodban található otthonában halt meg. Halálának okát és körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Tragédiák sorozata árnyékolta be Kyle Kennedy életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Tragédiák sorozata árnyékolta be Kyle Kennedy életét

Kyle Michael Kennedy és Victoria Denise Gifford lánya volt. Édesapja Robert és Ethel Kennedy 11 gyermeke közül a hatodik volt, édesanyja pedig Frank Gifford legendás NFL-játékos lánya.

Kyle mindössze 13 éves volt, amikor édesapja tragikus balesetben életét vesztette. Michael a családtagjaival síléceken focizott, amikor egy fának ütközött - 1997 szilveszterén elhunyt.

Kyle később a tanári pályát választotta. A Georgetown Egyetem elvégzése után a Teach For America program keretében egy hátrányos helyzetű diákokat oktató iskolában kezdett tanítani. Tanulmányait később a Pace Egyetemen és a Harvardon folytatta, ahol további diplomákat szerzett.

Bár általában kerülte a nyilvánosságot, 2012-ben mégis a figyelem középpontjába került, amikor unokatestvére, Conor Kennedy állítólag akkori barátnőjével, Taylor Swifttel együtt váratlanul megjelent az esküvőjén. Az énekesnő tagadta, hogy hívatlanul érkezett volna, és azt állította, hogy meghívást kapott az eseményre. Elmondása szerint Kyle még meg is köszönte neki, hogy részt vett az esküvőn.

Kyle az elmúlt években súlyos személyes tragédiákkal is szembesült: kislányát, Josie-t mindössze néhány nappal a születése után elveszítette. 2020-ban pedig olyan súlyos gerincvelő-sérülést szenvedett, amelynek következtében lebénult.