Kényszersorozás Kárpátalján: Hazatérhetett, de az összes fogát elvesztette a magyar családapa

György valamikor egy sikeres, életvidám zenészember és boldog családapa volt. Ma egy mélyen frusztrált, lelkileg megtört és teljesen elkeseredett férfi, akit az ukrán katonai hatóságok kényszersorozásnak vetettek alá. Ma már ismét a családjával él, igaz, erre közel 10 hónapot kellett várnia. A magyar családapa az Origónak részletesen beszámolt a front közelében átélt szenvedéseiről, és a mindennapi küzdelmeiről.

György a kényszersorozás után teljesen tönkrement Fotó: Origo

A férfi kálváriájáról először a Bors számolt be részletesen. A lap a családfő nevét az ő és a szerettei biztonsága érdekében megváltoztatta, de már nincs ok a titkolózásra.

A férfit egy héttel szenteste előtt a nyílt utcán tartóztatták fel az ukrán TCK-s katonák, és azonnal elvették a telefonját. Semmilyen tájékoztatást nem kapott arról, hogy hova viszik és miért. Csak később tudta meg, hogy az adott időszakban a területi hadkiegészítő központ (TCK) fentről utasítást kapott, hogy bármi áron begyűjtsenek 50 embert, akiket aztán bevethetnek a fronton. Azzal, hogy György súlyos szív- és gerincbetegségben szenved, nem foglalkoztak.

– Úgy bántak velünk, mint egy darab hússal. Nekik mindössze annyit számítottunk, hogy meglegyen a megfelelő létszám. Egy tiszt még meg is fenyegetett bennünket azzal, hogy ha azt merjük mondani az orvosi kivizsgáláson, hogy betegek vagyunk, akkor megnézhetjük magunkat. Valódi vizsgálat nem volt, épphogy ránk néztek, majd kitöltötték a papírunkat – nyilatkozta akkor György, miután a mobilját visszakapta.

Manapság is rendszeresek a kényszersorozások (Képünk nem a cikkünkben szereplő esetről készült) Fotó: Facebook

A kényszersorozáson senkit sem kíméltek

Azután vitték őt és sorstársait a kiképzőbázisra, ahol már a buszon ülve egy tiszt fogadta őket, és közölte: aki betegségre mer hivatkozni, azt majd ők „kikezelik”. Hogy ez pontosan mit jelentett, nem lehetett kérdés: úgy megverik, hogy többé nem jut eszébe panaszkodni.

A magyar férfi megjárta a legveszélyesebb helyeket, de szolgálat után nemhogy megbecsülést, de még a legalapvetőbb emberséget, igazságot és pénzügyi elszámolást sem kapta meg az ukrán államtól és a hadseregtől.

A közelmúltban térhetett haza először a szeretteihez. Az Origónak elmondta: tényleges harci cselekményre végül nem vetették be, de a fegyveres kiképzésen át kellett esnie. Akkor 50 kilós felszereléseket kellett cipelnie, amitől összeesett. Kórházba vitték, infúziót kapott, de aztán nem engedték haza, hanem közölték, hogy továbbra is a sereg rendelkezésére kell állnia. Az eltelt hónapok során különböző városokba szállították. Elhagyatott tanyákon vagy üres házakban szállásolták el, a telefonját pedig hol elvették tőle, hol visszakapta.

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Györgyöt az egyik felettese különböző okokból többször is irgalmatlanul megverte. Egy alkalommal az volt a bűne, hogy nem azt a tojást törte fel magának, amelyiket a tiszt neki szánt.

– Rugdosta az arcomat és a bordáimat. Természetesen halálfélelmem volt, és tudtam, ha visszaütök, még agyon is lő – elevenítette fel György a történteket.