Kényszersorozás Kárpátalján: Hazatérhetett, de az összes fogát elvesztette a magyar családapa

György valamikor egy sikeres, életvidám zenészember és boldog családapa volt. Ma egy mélyen frusztrált, lelkileg megtört és teljesen elkeseredett férfi, akit az ukrán katonai hatóságok kényszersorozásnak vetettek alá. Ma már ismét a családjával él, igaz, erre közel 10 hónapot kellett várnia. A magyar családapa az Origónak részletesen beszámolt a front közelében átélt szenvedéseiről, és a mindennapi küzdelmeiről.
A férfi kálváriájáról először a Bors számolt be részletesen. A lap a családfő nevét az ő és a szerettei biztonsága érdekében megváltoztatta, de már nincs ok a titkolózásra.
A férfit egy héttel szenteste előtt a nyílt utcán tartóztatták fel az ukrán TCK-s katonák, és azonnal elvették a telefonját. Semmilyen tájékoztatást nem kapott arról, hogy hova viszik és miért. Csak később tudta meg, hogy az adott időszakban a területi hadkiegészítő központ (TCK) fentről utasítást kapott, hogy bármi áron begyűjtsenek 50 embert, akiket aztán bevethetnek a fronton. Azzal, hogy György súlyos szív- és gerincbetegségben szenved, nem foglalkoztak.
– Úgy bántak velünk, mint egy darab hússal. Nekik mindössze annyit számítottunk, hogy meglegyen a megfelelő létszám. Egy tiszt még meg is fenyegetett bennünket azzal, hogy ha azt merjük mondani az orvosi kivizsgáláson, hogy betegek vagyunk, akkor megnézhetjük magunkat. Valódi vizsgálat nem volt, épphogy ránk néztek, majd kitöltötték a papírunkat – nyilatkozta akkor György, miután a mobilját visszakapta.
A kényszersorozáson senkit sem kíméltek
Azután vitték őt és sorstársait a kiképzőbázisra, ahol már a buszon ülve egy tiszt fogadta őket, és közölte: aki betegségre mer hivatkozni, azt majd ők „kikezelik”. Hogy ez pontosan mit jelentett, nem lehetett kérdés: úgy megverik, hogy többé nem jut eszébe panaszkodni.
A magyar férfi megjárta a legveszélyesebb helyeket, de szolgálat után nemhogy megbecsülést, de még a legalapvetőbb emberséget, igazságot és pénzügyi elszámolást sem kapta meg az ukrán államtól és a hadseregtől.
A közelmúltban térhetett haza először a szeretteihez. Az Origónak elmondta: tényleges harci cselekményre végül nem vetették be, de a fegyveres kiképzésen át kellett esnie. Akkor 50 kilós felszereléseket kellett cipelnie, amitől összeesett. Kórházba vitték, infúziót kapott, de aztán nem engedték haza, hanem közölték, hogy továbbra is a sereg rendelkezésére kell állnia. Az eltelt hónapok során különböző városokba szállították. Elhagyatott tanyákon vagy üres házakban szállásolták el, a telefonját pedig hol elvették tőle, hol visszakapta.
Györgyöt az egyik felettese különböző okokból többször is irgalmatlanul megverte. Egy alkalommal az volt a bűne, hogy nem azt a tojást törte fel magának, amelyiket a tiszt neki szánt.
– Rugdosta az arcomat és a bordáimat. Természetesen halálfélelmem volt, és tudtam, ha visszaütök, még agyon is lő – elevenítette fel György a történteket.
A háború vámszedői az otthon maradottakat sem kímélik
A vallomás talán legfájdalmasabb és lelkileg legmegrázóbb része volt, amikor a a magyar családapa a fiáról. a feleségéről és a kislányáról beszélt.
Mikor elhurcoltak, a családom otthon maradt védelem nélkül, kiszolgáltatott helyzetben. Az én kicsi lányom is kérdezte, mikor megyek haza. Szegényt még a segélyszervezetek is becsapták. Azt mondták neki, hogy nyáron elviszik nyaralni a Balatonra. Lelkesen készült rá, hogy legalább egy kis öröm éri majd, aztán az utolsó pillanatban lemondták. Becsapták
– mondta csalódottan a férfi.
A mindennapok szintjén a család folyamatosan küzdött a túlélésért. A felesége betegeskedett, a lakhatásuk bizonytalan volt, és miközben a hivatalok csillogó jelentésekről számoltak be, a kárpátaljai magyar családok éheztek vagy éppen a tüzelőért és a kenyérért koldultak. A férfi keserűen tette hozzá, mennyire tehetetlennek érezte magát:
– Hát én nem tudom, milyen világ ez, én nem tudom... Nem véd senki semmit – mondta keserűen.
A magyarokat duplán sújtja az igazságtalanság
György arra a mélyen gyökerező igazságtalanságra is kitért, amellyel a kényszersorozott katonák szembesülnek. A férfi elmondása szerint a különböző alapítványok, hivatalok és szervezetek nevében osztogatott milliós támogatásokból az egyszerű katonákhoz semmi sem jut el.
A családapa a pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: ott volt a nullvonalon, és azt a pénzt, ami ezért járna, a ma napig nem kapta meg. – Engem időközben egészen közel vittek a fronthoz, és még a nullásra is eljutottam. Így hívják azt a helyet, ahol már egészen parányi a túlélés valószínűsége. Röpködtek az orosz drónok a fejem felett, és megállás nélkül hallottam a bombák robbanását – elvenítette fel.
Talpa fájlalja, hogy magyarként még kevesebb figyelmet és jogorvoslatot kapnak. Úgy érzi, a rendszer kifejezetten hátrányosan kezeli őket a származásuk miatt, és senkit nem érdekel, hogy egy kárpátaljai magyar család milyen poklon megy keresztül.
– Nekünk nincs itt semmi sem. Amikor a hivatalokban vagy a katonai parancsnokságokon próbáltam érdeklődni a járandóságaim vagy a papírjaim felől, a válasz legtöbbször csak annyi volt, hogy leráztak, gúnyolódtak, vagy egyszerűen hazudtak – jegyezte meg.
Magukra maradtak, de legalább élnek
Az amúgy is betegen elhurcolt György egészsége még inkább megromlott a sorozás és a megpróbáltatások miatt. A férfi a civil életbe visszatérve sem talált semmilyen kapaszkodót vagy támogatást. Hiába próbált segítséget kérni a helyi vezetőktől vagy a polgármesteri hivatalban, ott sem törődtek a problémáival. A mindennapjai azzal telnek, hogy próbálja valahogy fenntartani a családját, de a rendszer állandó akadályokat gördít eléjük. A hangjában felsejlő düh ellenére a lemondás dominál:
– Mondtam is otthon, hogy „Anya, legalább segített volna a polgármester úr. Hozott volna egy kis tűzifát meg élelmiszert. Nem tudom, milyen világ ez. Tényleg nincs, aki ezt az ügyet képviselje – tört ki az elkeseredés Talpából.
György Csehországban élő fia vagy a rokonok időnként küldtek némi pénzt külföldről a túlélés érdekében, de ez sem oldotta meg a rendszerszintű problémákat. A kényszersorozott kárpátaljai magyar férfi magára maradt a trauma emlékeivel, a megromlott egészségével és a teljes anyagi bizonytalansággal, miközben a felelősök elfordítják a fejüket.
A családapa még tisztességes orvosi ellátást sem kap Beregszászon. A szervezete drasztikus legyengülése miatt valamennyi fogát elvesztette, mégis lát némi örömöt az életben.
– Élek, a családommal lehetek, és legalább a fogaim nem fájnak már – fejezte be Talpa György.