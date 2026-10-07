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késelés

Késelés történt egy lengyel iskolában: hét ember megsérült

1 órája
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Késes támadás történt szerda reggel egy lengyelországi iskolában, a támadásban legalább hét ember megsérült. A rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt, aki a helyi sajtó szerint az intézmény 19 éves diákja volt. Két ember súlyosan megsérült a késelésben.
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késelésLengyelországiskola

A késelés a lengyelországi Ostrołęka egyik szakképző iskolájában, a 4-es számú Szakiskolai Komplexumban történt. A rendőrség közlése szerint a késes támadás után a 19 éves férfit őrizetbe vették - írja az AP News.

késelés, Police march through the streets of Krakow, Poland, on September 26, 2026, during the 2nd Anti-Capitalist Equality March, held under the slogan ''Liberation Above All.'' Organizers highlight issues including social inequality, climate change, police violence, and government policies on abortion and civil partnerships. The march is organized at the grassroots level by the community without corporate support. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
A rendőrség elfogta a késelés elkövetőjét - Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A helyi RMF FM beszámolója szerint a sérültek többsége diák volt, de egy tanár is a sebesültek között van. A rádió információi alapján két ember súlyos sérüléseket szenvedett.

Elfogták a késelés elkövetőjét

Ostrołęka polgármestere, Paweł Niewiadomski megerősítette, hogy támadás történt az iskolában, és több ember megsérült. A városvezető szerint a legfontosabb, hogy a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni.

A rendőrség és a mentőszolgálatok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A hatóságok vizsgálják a támadás pontos körülményeit és az indítékot, erről egyelőre nem közöltek részleteket.

A lengyel sajtó beszámolói szerint a támadás az iskola területén történt, az intézményben tanuló 19 éves fiatal ellen pedig a rendőrség intézkedett.

A hatóságok egyelőre nem közölték részletesen, hogy pontosan milyen körülmények között kezdődött a támadás, illetve mi vezetett a késeléshez. A nyomozás folyamatban van.

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy meghalt az a diáklány, aki kritikus állapotba került a szlovákiai Staškov egyik iskolájában történt késes támadás után. A 13 éves gyanúsított korábban egy 61 éves tanárnőt is halálosan megsebesített, egy másik pedagógus pedig mellkasi szúrt sérülést szenvedett.

 

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