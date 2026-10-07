Késelés történt egy lengyel iskolában: hét ember megsérült

A késelés a lengyelországi Ostrołęka egyik szakképző iskolájában, a 4-es számú Szakiskolai Komplexumban történt. A rendőrség közlése szerint a késes támadás után a 19 éves férfit őrizetbe vették - írja az AP News.

A rendőrség elfogta a késelés elkövetőjét - Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A helyi RMF FM beszámolója szerint a sérültek többsége diák volt, de egy tanár is a sebesültek között van. A rádió információi alapján két ember súlyos sérüléseket szenvedett.

Elfogták a késelés elkövetőjét

Ostrołęka polgármestere, Paweł Niewiadomski megerősítette, hogy támadás történt az iskolában, és több ember megsérült. A városvezető szerint a legfontosabb, hogy a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni.

A rendőrség és a mentőszolgálatok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A hatóságok vizsgálják a támadás pontos körülményeit és az indítékot, erről egyelőre nem közöltek részleteket.

A lengyel sajtó beszámolói szerint a támadás az iskola területén történt, az intézményben tanuló 19 éves fiatal ellen pedig a rendőrség intézkedett.

A hatóságok egyelőre nem közölték részletesen, hogy pontosan milyen körülmények között kezdődött a támadás, illetve mi vezetett a késeléshez. A nyomozás folyamatban van.

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy meghalt az a diáklány, aki kritikus állapotba került a szlovákiai Staškov egyik iskolájában történt késes támadás után. A 13 éves gyanúsított korábban egy 61 éves tanárnőt is halálosan megsebesített, egy másik pedagógus pedig mellkasi szúrt sérülést szenvedett.