Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában

Az előző napi eset után újabb iskolai késelés történt csütörtök reggel Lengyelországban, ezúttal a Varsóhoz közeli Wyszków egyik általános iskolájában: a 15 éves elkövető három embert sebesített meg, egyiküket halálosan - közölte a rendőrség a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióval. Katarzyna Kucharska, a Mazóviai vajdasági rendőrkapitányság szóvivője elmondta, hogy az iskola egyik volt tanulója az intézménybe belépve három embert késelt meg.
Újabb iskolai késelés történt csütörtök reggel Lengyelországban
Ilona Puscian, a wyszkówi rendőrség munkatársa később bejelentette: az egyik áldozat, az iskola 37 éves gondnoka belehalt súlyos sérülésébe - írja az MTI.
Előző nap, szerdán a szintén a Mazóviai vajdaságbeli Ostrolekában működő szakközépiskolában történt késelés, amelyben tízen megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is. Ostrołęka polgármestere, Paweł Niewiadomski megerősítette, hogy támadás történt az iskolában, és több ember megsérült. A városvezető szerint a legfontosabb az volt, hogy a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni, mialatt a rendőrség és a mentőszolgálatok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az ügyben nyomozás indult.