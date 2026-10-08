Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában

Az előző napi eset után újabb iskolai késelés történt csütörtök reggel Lengyelországban, ezúttal a Varsóhoz közeli Wyszków egyik általános iskolájában: a 15 éves elkövető három embert sebesített meg, egyiküket halálosan - közölte a rendőrség a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióval. Katarzyna Kucharska, a Mazóviai vajdasági rendőrkapitányság szóvivője elmondta, hogy az iskola egyik volt tanulója az intézménybe belépve három embert késelt meg.

Újabb iskolai késelés történt csütörtök reggel Lengyelországban / Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP

Újabb iskolai késelés történt csütörtök reggel Lengyelországban

Ilona Puscian, a wyszkówi rendőrség munkatársa később bejelentette: az egyik áldozat, az iskola 37 éves gondnoka belehalt súlyos sérülésébe - írja az MTI.

Patnáctiletý student v základní škole nedaleko polského Wyszkowa zaútočil ostrým předmětem na pedagogy. Podle policie zahynul jeden člověk, další dva utrpěli zranění. Bezpečnostním složkám se podařilo podezřelého chlapce zadržet. K útoku došlo pouhý den poté, co devatenáctiletý student ve škole v nedaleké Ostrolence zranil devět lidí. 🔗 Více v článku >> https://t.co/8iy6WCzPBC — ČT24 (@CT24zive) October 8, 2026