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Kubatov Gábor ismét az ultráknak üzent

késelés

Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában

1 órája
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Tízen megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is, miután szerdán a Mazóviai vajdaságbeli Ostrolekában működő szakközépiskolában késelés történt. A hírek szerint csütörtök reggel újabb iskolai késelés történt Lengyelországban, ezúttal a Varsóhoz közeli Wyszków egyik általános iskolájában: a 15 éves elkövető három embert sebesített meg, egyiküket halálosan.
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késelésLengyelországiskolakéseléses támadás

Az előző napi eset után újabb iskolai késelés történt csütörtök reggel Lengyelországban, ezúttal a Varsóhoz közeli Wyszków egyik általános iskolájában: a 15 éves elkövető három embert sebesített meg, egyiküket halálosan - közölte a rendőrség a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióval. Katarzyna Kucharska, a Mazóviai vajdasági rendőrkapitányság szóvivője elmondta, hogy az iskola egyik volt tanulója az intézménybe belépve három embert késelt meg.

A forensic investigator looks on at the scene of a knife attack at a vocational school in the town of Ostroleka, some 120 km north of Warsaw on October 7, 2026. Officers have arrested a 19-year-old man after eight people were wounded in a knife attack at a high school in Poland,leaving wounded three adults and five adolescent. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)
Újabb iskolai késelés történt csütörtök reggel Lengyelországban / Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP

Újabb iskolai késelés történt csütörtök reggel Lengyelországban

Ilona Puscian, a wyszkówi rendőrség munkatársa később bejelentette: az egyik áldozat, az iskola 37 éves gondnoka belehalt súlyos sérülésébe - írja az MTI.

Előző nap, szerdán a szintén a Mazóviai vajdaságbeli Ostrolekában működő szakközépiskolában történt késelés, amelyben tízen megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is. Ostrołęka polgármestere, Paweł Niewiadomski megerősítette, hogy támadás történt az iskolában, és több ember megsérült. A városvezető szerint a legfontosabb az volt, hogy a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni, mialatt a rendőrség és a mentőszolgálatok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az ügyben nyomozás indult.

 

 

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