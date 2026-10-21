Újabb részletek derültek ki a 13 éves besztercei iskolai késelő ügyében

Házkutatást tartottak annak a 13 éves fiúnak a szobájában, aki hétfőn késsel támadt egy tanárra és egy diákra a romániai Besztercén. A késelés ügyében a hatóságok továbbra is vizsgálják az indítékokat, és a fiú édesanyját is ki akarják hallgatni – számolt be róla a Digi24.

A késelés után tovább vizsgálják a besztercei iskolai támadás körülményeit

Fotó: Román Rendőrség

A hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare iskolában követte el a támadást. A rendelkezésre álló információk szerint az intézmény mosdójában maszkot és fejvédőt vett fel, majd a hatodik osztályosok tanterméhez ment, ahol megkéselt egy 28 éves tanárnőt, és megsebesített egy fiút, aki megpróbálta megvédeni társait.

Késelés Besztercén: rasszista indítékot is vizsgálnak

A támadás eredeti célpontja egy 12 éves fiú volt, akit az elkövető indiai származásúnak vélt.

Az eddigi információk szerint a 13 éves diák előre eltervezhette a támadást, amelynek hátterében rasszista indíték is állhatott. A fiú a közösségi oldalán korábban utalt arra, hogy mire készül, és a beszámolók szerint a történtek után sem mutatott megbánást.

Ismerősei korábban jó tanulóként és nyugodt természetű gyermekként jellemezték, az utóbbi időben azonban radikalizálódásra utaló jeleket mutathatott.

A fiú nagyapja szerint unokáját korábban zaklatták az iskolában, és véleménye szerint ez is hozzájárulhatott az erőszakos cselekményhez. A támadás pontos indítékát egyelőre nem sikerült tisztázni.

A 13 éves fiú életkora miatt a romániai jogszabályok alapján nem vonható büntetőjogi felelősségre. A hatóságok ennek ellenére folytatják az eset körülményeinek feltárását.

Az elkövető jelenleg a kolozsvári gyermekpszichiátrián tartózkodik, édesapja pedig továbbra is külföldön van.

A besztercei Ștefan cel Mare iskola hat diákja és egy tanára távoltartást biztosító végzést kapott a támadóval szemben. A fiút emellett elektromos nyomkövető viselésére kötelezték.