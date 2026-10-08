Késsel támadt a rendőrökre, lövések dördültek egy lengyel fodrászatnál

Rendőrökre támadt egy késsel felfegyverzett 34 éves férfi a lengyelországi Szamotułyban. A járőrök először elektromos sokkolóval próbálták megfékezni, ám amikor ez nem vezetett eredményre, lövéseket adtak le. A férfi mellett egy civil is megsérült – derül ki az RMF24 cikkéből.

Késsel rontott a rendőrökre, sokkolóval sem tudták megállítani.

Fotó: ARTUR WIDAK / AFP

A férfi saját magát is megsebesítette

A rendőrséghez arról érkezett bejelentés, hogy egy férfi késsel a kezében veszélyt jelent a környezetére. A járőrök egy, a város főterén található fodrászatnál találtak rá, ahol a 34 éves gyanúsított a felszólítások ellenére elindult feléjük.

Az egyenruhások először elektromos sokkolóval próbálták megfékezni, ám ez nem sikerült, ezért fegyvert használtak.

– közölte Andrzej Borowiak, a Nagy-lengyelországi vajdaság rendőrségének szóvivője, aki hozzátette, hogy a férfit egy bűnügyben gyanúsítottként keresték.

A támadó közben továbbhaladt, végül a Wroniecka utca környékén sikerült ártalmatlanná tenni. Az első információk szerint

a késével a hónaljánál is megsebesítette magát, majd a rendőrök lövései következtében további sérüléseket szenvedett.

Az intézkedés közelében egy vétlen járókelő is megsérült.

Nem ez volt az egyetlen késelés Lengyelországban az elmúlt napokban. Szerdán egy ostrolekai szakközépiskolában történt támadás, amelyben tízen sérültek meg, köztük a 19 éves elkövető. Csütörtök reggel pedig a Varsó közelében fekvő Wyszków egyik általános iskolájában késeltek: egy 15 éves diák három embert sebesített meg, egyikük belehalt sérüléseibe.