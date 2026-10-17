Halálos támadás történt egy idősotthonban, két mentőhelikoptert is riasztottak

Késes támadás történt péntek este a németországi Olfen egyik idősotthonában, ahol egy 72 éves férfi több nőre támadt az intézmény étkezőjében. Az ügyészség és a rendőrség tájékoztatása szerint egy 86 éves nő a helyszínen életét vesztette, két másik, 81 és 83 éves nő pedig súlyosan megsérült.
A sérülteket kórházba szállították. A 83 éves nő egy ideig életveszélyes állapotban volt, szombat reggelre azonban sikerült stabilizálni az állapotát. A rendőrség szóvivője ugyanakkor közölte, hogy állapota ismét rosszabbodhat.
Egyelőre nem ismert a késes támadás indítéka
A hatóságok közlése szerint a feltételezett elkövető az idősotthon 72 éves lakója, aki a három nő mellett az intézmény további lakóira is késsel támadt. A német állampolgárságú férfit a rendőrök ellenállás nélkül őrizetbe vették.
A támadás indítéka egyelőre ismeretlen. A nyomozók azt is vizsgálják, milyen kapcsolatban állt a gyanúsított az áldozatokkal, valamint honnan szerezte a támadáshoz használt kést.
A rendőrség szóvivője szombat reggel közölte, hogy a nyomozás folytatódik, az ügy kivizsgálására külön nyomozócsoportot hoztak létre. Arról egyelőre nem adtak tájékoztatást, hogy a gyanúsítottat mikor állítják a letartóztatásáról döntő bíró elé.
Két mentőhelikoptert is riasztottak az idősotthonhoz
A támadás az olfeni St. Vitus-Stift idősotthonban történt. A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, az intézmény előtt pedig két mentőhelikopter is leszállt – számolt be róla a Focus.
Az üzemeltető tájékoztatása szerint az idősközpontban 77 gondozásra szoruló idős ember él. Az intézményhez egy 36 akadálymentes lakásból álló, támogatott lakhatást biztosító részleg is tartozik, emellett külön lakóközösségeket alakítottak ki a demenciával élő idősek számára.