Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
támadás

Nyolc embert késeltek meg egy szupermarketben

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nyolc embert megsebesített egy késes támadó kedden a dél-koreai Incshon egyik szupermarketében. Egy húszas éveiben járó nőnek megállt a szíve, a feltételezett elkövetőt a vásárlók fékezték meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
támadásdél - koreakéses támadás

Nyolc ember sebesült meg egy késes támadásban kedden a dél-koreai Incshon egyik szupermarketében. A rendőrség a helyszínen elfogott egy férfit, indítékát és a támadás körülményeit még vizsgálják.

Késes támadás, Rescue workers treat victims at the scene after a stabbing incident at a supermarket in Incheon on October 13, 2026. One person was in cardiac arrest and several others wounded in a stabbing incident on October 13, at a supermarket in South Korea's coastal city of Incheon, authorities told AFP. (Photo by YONHAP / AFP) / - South Korea OUT / NO ARCHIVES - RESTRICTED TO SUBSCRIPTION USE NOTE: DIGITAL BLURRING FROM SOURCE
Késes támadás áldozatai Dél-Koreában - Fotó: - / YONHAP

Késes támadás: a vásárlók fékezték meg az ámokfutót

A Jonhap hírügynökség által idézett szemtanú szerint a támadónak mindkét kezéhez késeket rögzítettek. A férfi állítólag a bevásárlóközpont több emeletén is végighaladt, és közben egymás után támadt az emberekre.

Az ámokfutónak végül járókelők állták útját. Sikerült lefogniuk, majd átadták a kiérkező rendőröknek.

A dél-koreai sajtó beszámolói szerint a feltételezett elkövető egy hatvanas éveiben járó férfi, aki elektronikus nyomkövető bokapántot viselt.

A sérültek között hat nő és két férfi van. A helyi média szerint egy húszas éveiben járó nő szívmegállást szenvedett.

Incshon Szöultól nyugatra fekszik, itt található Dél-Korea legfontosabb nemzetközi repülőtere is. A város a szöuli agglomeráció része.

Dél-Koreát 2023-ban több késes ámokfutás is megrázta, amelyek halálos áldozatokat és sérülteket követeltek. Legutóbb májusban Kvangdzsuban késeltek halálra egy 17 éves lányt, egy másik tinédzser pedig megsebesült. Az elkövetőt később életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!