Nyolc embert késeltek meg egy szupermarketben

Nyolc ember sebesült meg egy késes támadásban kedden a dél-koreai Incshon egyik szupermarketében. A rendőrség a helyszínen elfogott egy férfit, indítékát és a támadás körülményeit még vizsgálják.

Késes támadás áldozatai Dél-Koreában - Fotó: - / YONHAP

Késes támadás: a vásárlók fékezték meg az ámokfutót

A Jonhap hírügynökség által idézett szemtanú szerint a támadónak mindkét kezéhez késeket rögzítettek. A férfi állítólag a bevásárlóközpont több emeletén is végighaladt, és közben egymás után támadt az emberekre.

Az ámokfutónak végül járókelők állták útját. Sikerült lefogniuk, majd átadták a kiérkező rendőröknek.

A dél-koreai sajtó beszámolói szerint a feltételezett elkövető egy hatvanas éveiben járó férfi, aki elektronikus nyomkövető bokapántot viselt.

A sérültek között hat nő és két férfi van. A helyi média szerint egy húszas éveiben járó nő szívmegállást szenvedett.

Incshon Szöultól nyugatra fekszik, itt található Dél-Korea legfontosabb nemzetközi repülőtere is. A város a szöuli agglomeráció része.

Dél-Koreát 2023-ban több késes ámokfutás is megrázta, amelyek halálos áldozatokat és sérülteket követeltek. Legutóbb májusban Kvangdzsuban késeltek halálra egy 17 éves lányt, egy másik tinédzser pedig megsebesült. Az elkövetőt később életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.