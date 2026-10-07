Fontos változás jön a kézipoggyászok szabályzatában – erre készülhetnek az utasok

A kézipoggyászok szállítására, a repülőjegyek árának feltüntetésére és a beszállókártyák használatára vonatkozó szabályok is változnak az Európai Unióban. Az új rendelkezéseket tartalmazó uniós rendeletet szeptember 16-án fogadták el, október 2-án pedig közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A kézipoggyász mellett egy személyes tárgyat is díjmentesen vihetnek magukkal az utasok

Fotó: Magda Ehlers / Pexels

A szabályokat 2027. október 23-tól kell alkalmazni. Az uniós jogszabály hivatalos szövege is rögzíti az új poggyász- és beszállókártya-szabályokat.

Kézipoggyász mellett személyes tárgyat is fel lehet vinni

Az új szabályok alapján az utasok egy személyes tárgyat külön díj nélkül vihetnek fel a repülőgép fedélzetére. Ilyen lehet például egy kisebb hátizsák, kézitáska vagy laptoptáska. A személyes tárgy legfeljebb 40×30×15 centiméteres lehet, vagy el kell férnie az utas előtti ülés alatt.

A személyes tárgyak közé tartozhatnak az utazáshoz szükséges dokumentumok, a nélkülözhetetlen gyógyszerek, személyes elektronikai eszközök és olvasnivalók, valamint az út időtartamának megfelelő élelmiszerek és italok.

A személyes tárgy mellett az utasok kézipoggyászt is magukkal vihetnek a fedélzetre, amennyiben ezt a repülőgép kapacitása, valamint a biztonsági előírások lehetővé teszik. A légitársaságoknak az alapértelmezett árként olyan tarifát kell feltüntetniük a foglalás megkezdése előtt, amely kézipoggyászt is tartalmaz. Továbbra is kínálhatnak azonban olcsóbb, kézipoggyász nélküli lehetőséget azoknak, akik ezt önként választják.

Nem lesz egységes uniós súlyhatár

A szabályozás végül nem vezet be egységes, hét kilogrammos súlyhatárt és 100 centiméteres összméretet a kézipoggyászokra. Az Európai Bizottság korábban elutasította az erre vonatkozó európai parlamenti módosítást – írta a Maszol.

A légitársaságoknak ugyanakkor már a foglaláskor egyértelmű tájékoztatást kell adniuk arról, hogy milyen maximális méretű és tömegű poggyász vihető fel az utastérbe.

Ha biztonsági vagy kapacitási okból, illetve a repülőgéptípus foglalás utáni megváltoztatása miatt a személyes tárgy vagy a kézipoggyász nem helyezhető el az utastérben, a légitársaság a csomagtérben szállíthatja. Ezért azonban nem kérhet további díjat az utastól.

A nyomtatott beszállókártyát is el kell fogadni A rendelet a beszállókártyák használatára is új előírásokat vezet be. Nem tagadható meg a beszállás azért, mert az utas saját maga által kinyomtatott, digitálisan kiadott beszállókártyát használ, amennyiben az megfelelően olvasható és géppel beolvasható. Ha a légitársaság digitális beszállókártyát biztosít, annak eléréséhez nem teheti kötelezővé külön felhasználói fiók vagy meghatározott alkalmazás használatát. A már becsekkolt utastól a beszállókártya kinyomtatásáért sem kérhet külön díjat.

Az új előírások alkalmazásáig az utasoknak továbbra is az adott légitársaság jelenlegi poggyászfeltételeit kell figyelembe venniük.