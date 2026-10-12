Kibertámadás ért franciaországi áruházláncokat: több száz üzlet érintett

Kibertámadás érte hétfőre virradóra franciaországi áruházláncok hűtőberendezéseit több száz szupermarketben - tudta meg az AFP. A francia hírügynökség szerint az Intermarché 150-200 üzlete, és a Coopératives U legalább száz boltja érintett.

Kibertámadás ért franciaországi áruházláncokat Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

A BFM hírtévé szerint a Leclerc áruházlánc üzleteit is érinti a probléma, amit a csoport eddig nem erősített meg.

A hírtévé szerint a hackereknek "sikerült távolról aktiválni a leolvasztást" a boltok hűtőberendezéseinél.

A támadás miatt az érintett üzleteknek ki kell dobniuk az összes friss és fagyasztott terméket.

Vizsgálat indult a kibertámadás miatt

A France24 értesülései szerint a Coopératives U vezérigazgatója, Dominique Schelcher példátlannak nevezte a támadást, és megerősítette, hogy a kibertámadás vasárnap este óta érinti a hűtőrendszereket.

Rendkívül súlyos és példa nélküli, hogy a friss termékek megőrzéséhez és a francia lakosság élelmiszerellátásához elengedhetetlen berendezéseket vették célba. Ez elfogadhatatlan

- írta az X-en.

Hozzátette, hogy a vállalat csapatait teljes mértékben mozgósítottak a helyzet mielőbbi helyreállítása érdekében.

Mindeközben a párizsi ügyészség megerősítette az AFP-nek, hogy nyomozást indítottak a nagyszabású kibertámadás ügyében, amely több nagy franciaországi élelmiszer-kiskereskedelmi lánc hűtőszekrényeit érintette.

Az Intermarché elítélte a támadás okozta élelmiszer-pazarlást és anyagi veszteségeket, de számadatokat nem közölt, és figyelmeztetett, hogy problémák adódhatnak a biztosítási kötvényekkel, amelyek nem fedik az ilyen típusú üzletekben történt incidenseket.

Vasárnap példátlan adatvédelmi incidens történt a Kifli.hu-nál

Illetéktelen személy férhetett hozzá az online élelmiszer-áruház vásárlóinak ügyfélszolgálati levelezéseihez, chatbeszélgetéseihez és telefonhívásainak leirataihoz. A Kifli.hu adatszivárgás kapcsán érintett adatok között nevek, e-mail-címek, telefonszámok és akár lakcímek is szerepelhetnek.