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mérges kígyó

Olyan volt, mintha csak megütötték volna – mérges kígyó harapta meg a nagyapát

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Egy férfi élete szinte egy hajszálon múlott, amikor egy családi kiruccanás váratlan fordulatot vett. A nagyapa eleinte csak fájdalmat érzett a lábában, majd a kórházba döbbent rá, hogy valójában egy mérges kígyóval találkozott.
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mérges kígyócsörgőkígyóanafilaxiás sokk

Egy coloradói nagyapa családi kiruccanása halálközeli élménnyé változott, amikor nem egyszer, hanem háromszor is megharapta egy csörgőkígyó egy útszéli megállóhelyen.

Mérges kígyóval találkozott a kirándulás során a nagyapa
Mérges kígyóval találkozott a kirándulás során a nagyapa. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mérges kígyóval találkozott a kirándulás során a nagyapa

„Szó szerint majdnem elvesztettem az életemet” – mondta a windsori Michael Padilla. „Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen szerencsésen megúsztam, még akkor is, ha olyan rossz volt, amilyen.”

Miután megünnepelték unokája 13. születésnapját a coloradói Estes Park városában, Padilla és családja úgy döntöttek, hogy megállnak a 34-es számú amerikai autópálya mentén található titkos helyükön. Ahogy a folyóparti sziklákon sétált, érzett valamit a lábán, amit úgy jellemzett, hogy „olyan érzés volt, mintha valaki tövissel megütött volna”.

Percekkel később a nagyapa furcsán érezte magát, és a felesége észrevette, hogy a fájdalom és a duzzanat mellett a szemei ​​is bevéreztek. Családja azonnal értesítette a segélyhívót, és nem sokkal azután, hogy beült a mentőautóba, Padilla anafilaxiás sokkot kapott.

A kórházban Padilla megtudta, hogy egy csörgőkígyó háromszor megharapta, és a kezeléshez 18 fiola ellenméregre volt szükség. Szerencsére most már otthon lábadozik. Elmondása szerint a kígyó valószínűleg egy kő alatt rejtőzött, amit nem vett észre - írta a People.

 

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