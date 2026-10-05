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parkoló

Nem mertek a robogó közelébe menni, miután meglátták, mi van benne

59 perce
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Körülbelül 2,4 méteres kígyót találtak egy parkoló robogó belsejében az indiai Haldwani városában. A váratlan felfedezés miatt feszült mentőakció indult, amelyről videó is készült.
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parkolórobogókígyó

Egy hatalmas kígyó rejtőzködött egy robogó belsejében Indiában. A felfedezést követően azonnal értesítették a környéken élőket, ezt követően hamarosan hatalmas tömeg gyűlt össze a robogó körül.

kígyó
Kígyó költözött egy parkoló robogóba. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Hatalmas kígyó bújt meg egy parkoló robogóban

A jelenlévők közül senki sem mert a járműhöz közel menni vagy saját kezűleg megpróbálni eltávolítani az állatot.

A helyszínen készült felvétel később felkerült a közösségi oldalakra, ahol gyorsan terjedni kezdett.

Az eset az észak-indiai Uttarakhand államban történt, és ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a monszun idején a kígyók gyakran keresnek száraz, védett búvóhelyet. Ilyenkor akár hosszabb ideje parkoló autókba, motorokba és robogókba is bemászhatnak.

 

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