Nem mertek a robogó közelébe menni, miután meglátták, mi van benne

Egy hatalmas kígyó rejtőzködött egy robogó belsejében Indiában. A felfedezést követően azonnal értesítették a környéken élőket, ezt követően hamarosan hatalmas tömeg gyűlt össze a robogó körül.

Kígyó költözött egy parkoló robogóba. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Hatalmas kígyó bújt meg egy parkoló robogóban

A jelenlévők közül senki sem mert a járműhöz közel menni vagy saját kezűleg megpróbálni eltávolítani az állatot.

A helyszínen készült felvétel később felkerült a közösségi oldalakra, ahol gyorsan terjedni kezdett.

Az eset az észak-indiai Uttarakhand államban történt, és ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a monszun idején a kígyók gyakran keresnek száraz, védett búvóhelyet. Ilyenkor akár hosszabb ideje parkoló autókba, motorokba és robogókba is bemászhatnak.