Kilökte a 15. emeletről volt barátnőjét és gyermekét egy férfi, a kislány túlélte a zuhanást

A megrázó eset október 6-án, a kora reggeli órákban történt a New York-i Bronx egyik lakóépületénél. A 23 éves Nathaly Ramirez a nyolc hónapos gyermekével állt a 15. emeleti lakás erkélyén, amikor a gyanú szerint volt párja, a 31 éves Angel Carrasco kilökte őket, és a mélybe zuhantak.

Kilökte a 15. emeletről volt barátnőjét és csecsemőjét

Fotó: NYPD Crimestoppers

A nőt kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

A kislány súlyos sérüléseket szenvedett, de a beszámolók szerint állapota stabil volt a kórházban.

A nyomozók szerint elképzelhető, hogy az anya a zuhanás közben szorosan magához ölelte gyermekét, ezzel tompítva a becsapódást.

A szomszédok segélykiáltásokat hallottak

A környéken élők beszámolói szerint a tragédia előtt kiabálás hallatszott a lakásból. Egy szomszéd azt állította, hallotta, amint a nő arra kérte a férfit, hogy ne tegye ezt vele és a gyermekével.

A rendőröket október 6-án hajnali fél négy körül riasztották, miután az anyát és a csecsemőt az épület előtt megtalálták. A hatóságok nyomozást indítottak, és megpróbálták felkutatni a nő volt párját.

Másnap elfogták a férfit

Angel Carrascót október 7-én egy bronxi lakásban fogták el, miután a hatóságok információt kaptak a tartózkodási helyéről. Az intézkedésben az amerikai szövetségi rendőrség, az U.S. Marshals Service is közreműködött.

A férfi ellen többek között gyilkosság, emberölési kísérlet és testi sértés miatt emeltek vádat.

A hatóságok szerint ő lökte le a nőt és a csecsemőt az erkélyről, a büntetőeljárás azonban még folyamatban van, és a férfi bűnösségét bíróság nem állapította meg.

Korábban is volt rendőrségi ügy a pár között

A sajtóbeszámolók szerint a férfival kapcsolatban korábban is felmerültek családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek. Januárban azzal gyanúsították, hogy megütötte Ramirezt, néhány nappal később pedig betört a nő lakásába – írja a True Crime News.

A fiatal anyát barátai és ismerősei szeretetteljes, vidám emberként jellemezték, aki sokat foglalkozott a kislányával. A tragédia után az épület előtt emlékhelyet alakítottak ki, a környékbeliek pedig virrasztással emlékeztek meg róla.