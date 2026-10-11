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gyilkosság

Kilökte a 15. emeletről volt barátnőjét és gyermekét egy férfi, a kislány túlélte a zuhanást

1 órája
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Megrázó tragédia történt New York Bronx városrészében, ahol egy 23 éves nő és nyolc hónapos kislánya kizuhant egy lakóház 15. emeleti erkélyéről. Az édesanya életét vesztette, a csecsemő túlélte a történteket, a nő volt párját pedig letartóztatták, mert a gyanú szerint ő volt az, aki kilökte le őket.
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gyilkosságzuhanásNew York

A megrázó eset október 6-án, a kora reggeli órákban történt a New York-i Bronx egyik lakóépületénél. A 23 éves Nathaly Ramirez a nyolc hónapos gyermekével állt a 15. emeleti lakás erkélyén, amikor a gyanú szerint volt párja, a 31 éves Angel Carrasco kilökte őket, és a mélybe zuhantak.

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Kilökte a 15. emeletről volt barátnőjét és csecsemőjét
Fotó: NYPD Crimestoppers

A nőt kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

A kislány súlyos sérüléseket szenvedett, de a beszámolók szerint állapota stabil volt a kórházban.

A nyomozók szerint elképzelhető, hogy az anya a zuhanás közben szorosan magához ölelte gyermekét, ezzel tompítva a becsapódást.

A szomszédok segélykiáltásokat hallottak

A környéken élők beszámolói szerint a tragédia előtt kiabálás hallatszott a lakásból. Egy szomszéd azt állította, hallotta, amint a nő arra kérte a férfit, hogy ne tegye ezt vele és a gyermekével.

A rendőröket október 6-án hajnali fél négy körül riasztották, miután az anyát és a csecsemőt az épület előtt megtalálták. A hatóságok nyomozást indítottak, és megpróbálták felkutatni a nő volt párját.

Másnap elfogták a férfit

Angel Carrascót október 7-én egy bronxi lakásban fogták el, miután a hatóságok információt kaptak a tartózkodási helyéről. Az intézkedésben az amerikai szövetségi rendőrség, az U.S. Marshals Service is közreműködött.

A férfi ellen többek között gyilkosság, emberölési kísérlet és testi sértés miatt emeltek vádat.

A hatóságok szerint ő lökte le a nőt és a csecsemőt az erkélyről, a büntetőeljárás azonban még folyamatban van, és a férfi bűnösségét bíróság nem állapította meg.

Korábban is volt rendőrségi ügy a pár között

A sajtóbeszámolók szerint a férfival kapcsolatban korábban is felmerültek családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek. Januárban azzal gyanúsították, hogy megütötte Ramirezt, néhány nappal később pedig betört a nő lakásába – írja a True Crime News.

A fiatal anyát barátai és ismerősei szeretetteljes, vidám emberként jellemezték, aki sokat foglalkozott a kislányával. A tragédia után az épület előtt emlékhelyet alakítottak ki, a környékbeliek pedig virrasztással emlékeztek meg róla.

A hatóságok tovább vizsgálják az eset körülményeit, miközben a csecsemő kórházi ellátása folytatódik.

Kilökte barátnőjét a tizedikről, szörnyethalt a győri nő

Tíz emelet magasból zuhant a mélybe, és a helyszínen meghalt egy győri nő. A bíróság szerint a barátja kilökte az ablakon, ítélet született az ügyben.

 

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