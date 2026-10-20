Halálhíre után fotókat tett közzé Kim Dzsongunról az észak-koreai állami média

A híresztelések Kim Dzsongun haláláról a hétvégén kezdtek terjedni, miután Hszie Van-csün (Wanjun Xie), a Kínai Demokrata Párt elnöke az X közösségi oldalon megosztott egy bejegyzést. Ebben a férfi azt állította, hogy az észak-koreai vezető súlyos agyvérzést szenvedett, kómába esett, majd sürgősségi ellátásra Pekingbe szállították, ahol meghalt.
Hszie azt is állította, hogy Kim holttestét titokban visszaszállították Észak-Koreába, a halálhírt pedig eltitkolják.
A bejegyzésekhez azonban nem mellékelt ellenőrizhető bizonyítékokat, és az állításokat más tisztviselők sem erősítették meg.
Fényképeket tett közzé az észak-koreai állami média
A híresztelések után az észak-koreai állami média olyan képeket közölt, amelyeken Kim Dzsongun egy ruházati és cipőkiállítást tekint meg Phenjanban.
Az állami hírügynökség közlése szerint Kim hétfőn látogatta meg a kiállítást, a fényképek pontos készítési idejét azonban független forrásból nem hitelesítették.
Az észak-koreai vezetés nem adott ki külön közleményt a halálhírről szóló állítások cáfolatára, a nyilvánosságra hozott képek mindenesetre azt mutatják, hogy az állami média élőként mutatta be a vezetőt – írja a Daily Star.
Korábban is terjedtek már hasonló hírek Kim Dzsongunról
Kim Dzsongun egészségi állapotáról korábban is jelentek meg találgatások. 2020-ban például hetekig nem mutatkozott nyilvánosan, ami szintén olyan híresztelésekhez vezetett, hogy súlyosan beteg, vagy akár meg is halt. Később ismét megjelent az észak-koreai állami médiában.
A mostani esetben sem állt rendelkezésre hiteles bizonyíték arra, hogy Kim Dzsongun agyvérzést szenvedett volna, kómába esett volna vagy meghalt volna. A közösségi médiában terjedő állításokat ezért nem lehet megerősített tényként kezelni.