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Kim Dzsongun

Halálhíre után fotókat tett közzé Kim Dzsongunról az észak-koreai állami média

31 perce
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A közösségi médiában olyan állítások terjedtek el, amelyek szerint Kim Dzsongun észak-koreai vezető agyvérzést kapott, kómába esett, majd egy pekingi kórházban meghalt. Kim Dzsongun halálhírét azonban nem támasztották alá bizonyítékok, Észak-Korea állami médiája pedig olyan fényképeket tett közzé, amelyeken a vezető egy ruházati és cipőkiállításon látható.
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Kim DzsongunhalálhírÉszak-Korea

A híresztelések Kim Dzsongun haláláról a hétvégén kezdtek terjedni, miután Hszie Van-csün (Wanjun Xie), a Kínai Demokrata Párt elnöke az X közösségi oldalon megosztott egy bejegyzést. Ebben a férfi azt állította, hogy az észak-koreai vezető súlyos agyvérzést szenvedett, kómába esett, majd sürgősségi ellátásra Pekingbe szállították, ahol meghalt.

This picture taken on October 19, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on October 20, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un (L) and his daughter Kim Ju Ae (2nd L) inspecting a clothing and footwear exhibition hall in Pyongyang. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTSTHIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. / , Kim Dzsongun
A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) által közzétett fotón Kim Dzsongun és lánya, Kim Dzsué egy ruházati és cipőkiállítást tekintenek meg Phenjanban
Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Hszie azt is állította, hogy Kim holttestét titokban visszaszállították Észak-Koreába, a halálhírt pedig eltitkolják.

A bejegyzésekhez azonban nem mellékelt ellenőrizhető bizonyítékokat, és az állításokat más tisztviselők sem erősítették meg.

This picture taken on October 19, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on October 20, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un (R) and his daughter Kim Ju Ae (2nd R) inspecting a clothing and footwear exhibition hall in Pyongyang. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. /
A KCNA szerint a fotó 2026. október 19-én készült, október 20-án tette közzé az észak-koreai hivatalos hírügynökség
Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Fényképeket tett közzé az észak-koreai állami média

A híresztelések után az észak-koreai állami média olyan képeket közölt, amelyeken Kim Dzsongun egy ruházati és cipőkiállítást tekint meg Phenjanban.

Az állami hírügynökség közlése szerint Kim hétfőn látogatta meg a kiállítást, a fényképek pontos készítési idejét azonban független forrásból nem hitelesítették.

Az észak-koreai vezetés nem adott ki külön közleményt a halálhírről szóló állítások cáfolatára, a nyilvánosságra hozott képek mindenesetre azt mutatják, hogy az állami média élőként mutatta be a vezetőt – írja a Daily Star.

This picture taken on October 19, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on October 20, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un (front 2nd R) and his daughter Kim Ju Ae (2nd L) inspecting a clothing and footwear exhibition hall in Pyongyang. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. /
A fényképek pontos készítési idejét független forrásból nem hitelesítették
Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Korábban is terjedtek már hasonló hírek Kim Dzsongunról

Kim Dzsongun egészségi állapotáról korábban is jelentek meg találgatások. 2020-ban például hetekig nem mutatkozott nyilvánosan, ami szintén olyan híresztelésekhez vezetett, hogy súlyosan beteg, vagy akár meg is halt. Később ismét megjelent az észak-koreai állami médiában.

This picture taken on October 19, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on October 20, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un (R) and his daughter Kim Ju Ae (front 2nd R) inspecting a clothing and footwear exhibition hall in Pyongyang. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. /
Nincs bizonyíték arra, hogy az észak-koreai vezető agyvérzést kapott volna, a közösségi médiában terjedő állításokat nem lehet megerősített tényként kezelni
Fotó: STR / KCNA VIA KNS

A mostani esetben sem állt rendelkezésre hiteles bizonyíték arra, hogy Kim Dzsongun agyvérzést szenvedett volna, kómába esett volna vagy meghalt volna. A közösségi médiában terjedő állításokat ezért nem lehet megerősített tényként kezelni.

 

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