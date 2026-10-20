Halálhíre után fotókat tett közzé Kim Dzsongunról az észak-koreai állami média

A híresztelések Kim Dzsongun haláláról a hétvégén kezdtek terjedni, miután Hszie Van-csün (Wanjun Xie), a Kínai Demokrata Párt elnöke az X közösségi oldalon megosztott egy bejegyzést. Ebben a férfi azt állította, hogy az észak-koreai vezető súlyos agyvérzést szenvedett, kómába esett, majd sürgősségi ellátásra Pekingbe szállították, ahol meghalt.

A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) által közzétett fotón Kim Dzsongun és lánya, Kim Dzsué egy ruházati és cipőkiállítást tekintenek meg Phenjanban

Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Hszie azt is állította, hogy Kim holttestét titokban visszaszállították Észak-Koreába, a halálhírt pedig eltitkolják.

A bejegyzésekhez azonban nem mellékelt ellenőrizhető bizonyítékokat, és az állításokat más tisztviselők sem erősítették meg.

A KCNA szerint a fotó 2026. október 19-én készült, október 20-án tette közzé az észak-koreai hivatalos hírügynökség

Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Fényképeket tett közzé az észak-koreai állami média

A híresztelések után az észak-koreai állami média olyan képeket közölt, amelyeken Kim Dzsongun egy ruházati és cipőkiállítást tekint meg Phenjanban.

Az állami hírügynökség közlése szerint Kim hétfőn látogatta meg a kiállítást, a fényképek pontos készítési idejét azonban független forrásból nem hitelesítették.

Az észak-koreai vezetés nem adott ki külön közleményt a halálhírről szóló állítások cáfolatára, a nyilvánosságra hozott képek mindenesetre azt mutatják, hogy az állami média élőként mutatta be a vezetőt – írja a Daily Star.

A fényképek pontos készítési idejét független forrásból nem hitelesítették

Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Korábban is terjedtek már hasonló hírek Kim Dzsongunról

Kim Dzsongun egészségi állapotáról korábban is jelentek meg találgatások. 2020-ban például hetekig nem mutatkozott nyilvánosan, ami szintén olyan híresztelésekhez vezetett, hogy súlyosan beteg, vagy akár meg is halt. Később ismét megjelent az észak-koreai állami médiában.

Nincs bizonyíték arra, hogy az észak-koreai vezető agyvérzést kapott volna, a közösségi médiában terjedő állításokat nem lehet megerősített tényként kezelni

Fotó: STR / KCNA VIA KNS

A mostani esetben sem állt rendelkezésre hiteles bizonyíték arra, hogy Kim Dzsongun agyvérzést szenvedett volna, kómába esett volna vagy meghalt volna. A közösségi médiában terjedő állításokat ezért nem lehet megerősített tényként kezelni.