Döglött állatot talált az üvegben, visszahívást jelentett be a gyártó

Egy nő szeptember 16-án tett közzé videót a TikTokon arról, hogy Mississippi módra készített marhasültet, amikor kellemetlen felfedezést tett az egyik hozzávalóban. A felvételen egy Mezzetta márkájú üveget tartott a kezében, és azt állította, hogy egy elpusztult kisegér van a peperoncini között.

Kisegér volt egy üvegben. Fotó: FOODCOLLECTION GESMBH / foodcollection

Elpusztult kisegér lehetett az üvegben, azonnal lépett a gyártó

A közösségi médiában terjedő videó után a gyártó vizsgálatot indított, majd az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósággal, az FDA-val együttműködve önkéntes termékvisszahívást jelentett be.

Az intézkedés a Mezzetta Golden Greek Peperoncini Medium Heat nevű termék 32 unciás, vagyis körülbelül 907 grammos kiszerelését érinti. A tájékoztatás szerint az üvegek idegen anyagot, köztük kártevő eredetű szennyeződést tartalmazhatnak.

A vállalat közlése szerint a visszahívás egyetlen gyártási tételre korlátozódik. Az érintett kereskedőket felszólították a termék levételére a polcokról, a szállítmányokat átvevő partnerekkel pedig közvetlenül is felvették a kapcsolatot.

A Mezzetta az eredeti, állítólag szennyezett üveget is elkérte a vásárlótól, hogy megvizsgálhassa. A gyártó hangsúlyozta, hogy az érintett termékkel összefüggésben eddig senki sem jelentett rosszullétet vagy sérülést.