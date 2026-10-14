Lezuhant egy kisrepülőgép, egy gyermek és öt felnőtt meghalt

Hat ember, köztük egy gyermek vesztette életét, miután lezuhant egy kisrepülőgép Wisconsin államban. A gép egy sűrű erdővel borított területen csapódott a földbe, a fedélzeten tartózkodók közül senki sem élte túl a balesetet.
Kedden este zuhant le egy Piper típusú kisrepülőgép az amerikai Wisconsin államban, Dellona település térségében.
Hat emberrel a fedélzetén zuhant le egy kisrepülőgép
A Sauk megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a gép helyi idő szerint 21 óra 31 perc körül csapódott a földbe egy sűrűn erdős területen.
A repülőgép Kenoshából tartott Menomonie-ba. A fedélzetén öt felnőtt és egy gyermek utazott.
A mentőegységek mind a hat embert holtan találták meg a baleset helyszínén. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A beszámoló nem közölt információt arról, hogy mi okozhatta a kisrepülőgép lezuhanását.
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