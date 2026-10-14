Lezuhant egy kisrepülőgép, egy gyermek és öt felnőtt meghalt

Kedden este zuhant le egy Piper típusú kisrepülőgép az amerikai Wisconsin államban, Dellona település térségében.

Piper típusú kisrepülőgép zuhant le. Fotó: HO / AAIB

Hat emberrel a fedélzetén zuhant le egy kisrepülőgép

A Sauk megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a gép helyi idő szerint 21 óra 31 perc körül csapódott a földbe egy sűrűn erdős területen.

A repülőgép Kenoshából tartott Menomonie-ba. A fedélzetén öt felnőtt és egy gyermek utazott.

A mentőegységek mind a hat embert holtan találták meg a baleset helyszínén. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A beszámoló nem közölt információt arról, hogy mi okozhatta a kisrepülőgép lezuhanását.