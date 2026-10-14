Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor a gyermekvédelmi törvényről: a Tisza kiszolgáltatja a magyar gyerekeket a genderlobbinak

Exkluzív

Új világrend van születőben, az SCO főtitkára az Origónak beszélt a nagy átalakulásról

kisrepülőgép

Lezuhant egy kisrepülőgép, egy gyermek és öt felnőtt meghalt

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hat ember, köztük egy gyermek vesztette életét, miután lezuhant egy kisrepülőgép Wisconsin államban. A gép egy sűrű erdővel borított területen csapódott a földbe, a fedélzeten tartózkodók közül senki sem élte túl a balesetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kisrepülőgépwisconsinlezuhant

Kedden este zuhant le egy Piper típusú kisrepülőgép az amerikai Wisconsin államban, Dellona település térségében.

kisrepülőgép
Piper típusú kisrepülőgép zuhant le. Fotó: HO / AAIB

Hat emberrel a fedélzetén zuhant le egy kisrepülőgép

A Sauk megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a gép helyi idő szerint 21 óra 31 perc körül csapódott a földbe egy sűrűn erdős területen.

A repülőgép Kenoshából tartott Menomonie-ba. A fedélzetén öt felnőtt és egy gyermek utazott.

A mentőegységek mind a hat embert holtan találták meg a baleset helyszínén. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A beszámoló nem közölt információt arról, hogy mi okozhatta a kisrepülőgép lezuhanását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!