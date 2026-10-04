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kisrepülőgép

Kisrepülőgép zuhant le, majd kigyulladt, ketten meghaltak – videó

32 perce
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Két ember vesztette életét vasárnap egy repülőgép-balesetben a németországi Baden-Württembergben. A szerencsétlenség Gundelsheim közelében történt, ahol egy kisrepülőgép lezuhant és a becsapódást követően kigyulladt.
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kisrepülőgépNémetországhalálos balesetzuhanás

Kisrepülőgép zuhant le vasárnap a németországi Baden-Württemberg tartományban, Gundelsheim közelében. A balesetben a rendőrség tájékoztatása szerint két ember életét vesztette.

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A kisrepülőgép roncsa a becsapódást követően kigyulladt
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A Bild beszámolója szerint a tragédia Heilbronn közelében történt. Az első információk alapján a repülőgép roncsa a becsapódást követően kigyulladt. A helyszínre érkező tűzoltók eloltották a tüzet.

Az SWR Aktuell a rendőrség tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy két ember tartózkodott a repülőgépen, mindketten életüket vesztették. Holttestüket a kiégett gépben, egy szőlőültetvényen találták meg.

Leszállás közben történt a kisrepülőgép balesete

A rendőrség közlése szerint a kisrepülőgép vasárnap 12 óra körül, leszállás közben először fennakadt egy kerítésen, majd egy fát is érintett. Ezt követően egy szőlőültetvényre zuhant, ahol kigyulladt.

A tragédia pontos oka egyelőre nem ismert. A rendőrség és a szakértők megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát.

 

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