Megfojtotta cellatársát, hogy kivégezzék

Kedden halálos injekcióval kivégezték Floridában a 63 éves James Robertsont, aki 2008-ban azért ölte meg cellatársát, hogy ne kelljen élete végéig börtönben maradnia. A férfi bűnösnek vallotta magát, és minden fellebbezési lehetőségről lemondott – adta hírül az AP News.

Kedden kivégzik Floridában a 63 éves James Robertsont, aki 2008-ban azért ölte meg cellatársát, hogy halálra ítéljék, és ne kelljen élete végéig börtönben maradnia.

Fotó: PAUL HENNESSY / AFP

Robertson 2008 decemberében, a Fort Myers közelében található Charlotte Correctional Institution börtönben

több összekötött zoknival megfojtotta alvó cellatársát, Frank Hartot.

A nyomozóknak azt mondta, hogy semmilyen vita vagy összetűzés nem előzte meg a gyilkosságot: azért tette, hogy halálra ítéljék.

Maga mondott le a fellebbezésről

James Robertson mindössze 17 éves volt, amikor 1980-ban betörés és testi sértés miatt börtönbe került. Később szökések és más börtönbeli bűncselekmények miatt tovább súlyosbodott a büntetése.

A gyilkosság után bűnösnek vallotta magát, és arról is lemondott, hogy az esküdtszék döntsön a halálbüntetésről. A bíró végül halálra ítélte, a férfi pedig a későbbi jogorvoslati lehetőségeket is elutasította.

The execution of James Robertson, 63, is set to take place Tuesday, marking Florida’s 17th execution of the year.⬇️ https://t.co/Bq1nHS09Y1 — WCJB TV20 News (@WCJB20) October 13, 2026

A hónap elején egy bírósági meghallgatáson megerősítette, hogy tud a kivégzése időpontjáról, és sem a floridai, sem az amerikai legfelsőbb bírósághoz nem kíván fellebbezni.

Az Associated Press megerősítette, hogy James Robertsont 2026. október 13-án, kedden méreginjekcióval végezték ki Floridában. A halálát helyi idő szerint 12:32-kor állapították meg.

Florida az idei kivégzési rekord felé tart

Robertson eredetileg egyike lett volna annak a két elítéltnek, akiket kedden végeznek ki Floridában, Ron DeSantis kormányzó azonban a múlt héten visszavonta William Lee Thompson kivégzési parancsát. A 74 éves férfi továbbra is a halálsoron marad; ügyvédei szerint demenciában szenved, és egyre rosszabb az egészségi állapota.

Floridában idén már 17-re nőtt a kivégzett rabok száma James Robertson halálos ítéletének végrehajtásával.

Október 20-ra William Reaves, november 5-re pedig Jesse Guardado kivégzését tűzték ki. Ha mindhárom végrehajtás megtörténik, az állam eléri a tavalyi, 19 kivégzéses rekordját.