Megfojtotta cellatársát, hogy kivégezzék

Kedden halálos injekcióval kivégezték Floridában a 63 éves James Robertsont, aki 2008-ban azért ölte meg cellatársát, hogy ne kelljen élete végéig börtönben maradnia. A férfi bűnösnek vallotta magát, és minden fellebbezési lehetőségről lemondott – adta hírül az AP News.
Robertson 2008 decemberében, a Fort Myers közelében található Charlotte Correctional Institution börtönben
több összekötött zoknival megfojtotta alvó cellatársát, Frank Hartot.
A nyomozóknak azt mondta, hogy semmilyen vita vagy összetűzés nem előzte meg a gyilkosságot: azért tette, hogy halálra ítéljék.
Maga mondott le a fellebbezésről
James Robertson mindössze 17 éves volt, amikor 1980-ban betörés és testi sértés miatt börtönbe került. Később szökések és más börtönbeli bűncselekmények miatt tovább súlyosbodott a büntetése.
A gyilkosság után bűnösnek vallotta magát, és arról is lemondott, hogy az esküdtszék döntsön a halálbüntetésről. A bíró végül halálra ítélte, a férfi pedig a későbbi jogorvoslati lehetőségeket is elutasította.
A hónap elején egy bírósági meghallgatáson megerősítette, hogy tud a kivégzése időpontjáról, és sem a floridai, sem az amerikai legfelsőbb bírósághoz nem kíván fellebbezni.
Az Associated Press megerősítette, hogy James Robertsont 2026. október 13-án, kedden méreginjekcióval végezték ki Floridában. A halálát helyi idő szerint 12:32-kor állapították meg.
Florida az idei kivégzési rekord felé tart
Robertson eredetileg egyike lett volna annak a két elítéltnek, akiket kedden végeznek ki Floridában, Ron DeSantis kormányzó azonban a múlt héten visszavonta William Lee Thompson kivégzési parancsát. A 74 éves férfi továbbra is a halálsoron marad; ügyvédei szerint demenciában szenved, és egyre rosszabb az egészségi állapota.
Floridában idén már 17-re nőtt a kivégzett rabok száma James Robertson halálos ítéletének végrehajtásával.
Október 20-ra William Reaves, november 5-re pedig Jesse Guardado kivégzését tűzték ki. Ha mindhárom végrehajtás megtörténik, az állam eléri a tavalyi, 19 kivégzéses rekordját.
Az eset ismét ráirányította a figyelmet a halálbüntetés visszatartó erejére.
A büntetés eltörléséért küzdő szervezetek szerint Robertson története azt mutatja, hogy a legsúlyosabb ítélet nem feltétlenül előzi meg az erőszakot, sőt akár annak kiváltó oka is lehet.
Tennessee államban Christa Pike két héttel ezelőtt két, önmagában is halálos mennyiségű pentobarbitált tartalmazó injekció ellenére is túlélte a kivégzést.