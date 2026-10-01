Két adag méreginjekció sem volt elég – életben maradt a halálra ítélt nő

Mint arról korábban beszámoltunk, Christa Pike kivégzésére történelmi jelentősége miatt is nagy figyelem irányult, ugyanis mintegy 200 éve ő lehetett volna az első nő, akin Tennessee államban végrehajtják a halálos ítéletet. A kivégzés azonban váratlan fordulatot vett: két adag méreginjekció beadása után is életben maradt, később pedig kórházba szállították.
Pike kivégzését eredetileg szerda délelőttre tervezték, az eljárást azonban jogi lépések késleltették. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság helyi idő szerint nem sokkal 18 óra előtt elhárította a halálos ítélet végrehajtásának jogi akadályát – számolt be róla a Daily Mail.
Az 50 éves nőnek nem sokkal 19.30 előtt két adag pentobarbitált adtak be a nashville-i Riverbend Maximum Security Institution börtönben. A lap szerint ez a Tennessee-ben érvényes protokoll alapján beadható maximális mennyiség volt.
Pike azonban még 21 órakor is életben volt és lélegzett. Kelley Gleason, az elítélt egyik ügyvédje úgy fogalmazott, hogy a nő „életben van és horkol”.
Többször is behúzták a függönyt
A kivégzésen jelen lévő újságírók beszámolói szerint a kivégzőhelyiség függönyét 19.26-kor nyitották ki. Pike lelki segítőjével elénekelt egy dalt, majd elmondta utolsó szavait.
Nem sokkal később arra panaszkodott, hogy úgy érzi, mintha a karja szét akarna repedni, miközben többször rugdosott a lábával.
A börtön munkatársai 19.46-kor behúzták a sajtó elől a függönyt, majd három perccel később ismét kinyitották. Ekkor a jelenlévők Pike hangos horkolását hallották. A függönyt 20.06-kor ismét bezárták.
A nő horkolását a beszámolók szerint ezt követően is lehetett hallani, egészen 20.53-ig, amikor kikapcsolták a mikrofont, majd a sajtó képviselőit kikísérték a helyszínről.
Sürgősségi beadványokat nyújtottak be az ügyvédek
Pike ügyvédei a történtek után sürgősségi jogi lépéseket tettek. Beadványuk szerint a nő nem veszítette el az eszméletét, továbbra is volt szívverése, és hallhatóan horkolt.
Az amerikai Legfelsőbb Bírósághoz is sürgősségi kérelmet nyújtottak be a kivégzés azonnali leállítása érdekében. A védelem szerint Pike szükségtelen szenvedésnek volt kitéve, ezért azt is kérték, hogy kezdjék meg az életmentő orvosi ellátását.
Clifton L. Corker szövetségi bíró később közölte, hogy az egészségügyi személyzet megkezdte a szükséges ellátást. Pike ügyvédei csütörtök hajnalban azt közölték, hogy az elítéltet egy közeli kórházban kezelik, állapotáról azonban akkor még nem kaptak részletes tájékoztatást.
A Tennessee-i Büntetés-végrehajtási Minisztérium ugyanakkor közölte, hogy álláspontja szerint az eljárás során mindenben betartották az állam hivatalos, a főügyészi hivatal által jóváhagyott kivégzési protokollját.
Korábban is felmerültek aggályok
Pike ügyvédei már a kivégzés előtt arra figyelmeztettek, hogy nehéz lehet hozzáférni a nő vénáihoz, ami szerintük elhúzódó eljáráshoz és nagyobb szenvedéshez vezethet. Arra is hivatkoztak, hogy Pike trombocitózisa növelheti a vérrögképződés és a fájdalom kockázatát.
Az állam szakértője ugyanakkor korábban azt vallotta, hogy Pike egészségügyi dokumentációja alapján a vénái hozzáférhetők voltak, és a közelmúltban végzett vérvételek többségét egyetlen tűszúrással sikerült elvégezni. A bíróság végül nem találta bizonyítottnak, hogy Pike állapota jelentős kockázatot jelentene a súlyos fájdalom szempontjából.
Egy 1995-ös gyilkosság miatt ítélték halálra
Pike-ot az akkor 19 éves Colleen Slemmer 1995-ös meggyilkolásáért ítélték halálra. A bűncselekmény idején Pike 18 éves volt. A fiatal nőt egy félreeső területre csalták, ahol megkínozták, majd megölték.
Pike nem tagadta részvételét a gyilkosságban. Ügyvédei ugyanakkor azzal érveltek, hogy a bűncselekmény elkövetésekor betöltött életkora, mentális állapota és traumákkal terhelt gyermekkora miatt nem indokolt vele szemben a halálbüntetés végrehajtása.