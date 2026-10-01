Két adag méreginjekció sem volt elég – életben maradt a halálra ítélt nő

Mint arról korábban beszámoltunk, Christa Pike kivégzésére történelmi jelentősége miatt is nagy figyelem irányult, ugyanis mintegy 200 éve ő lehetett volna az első nő, akin Tennessee államban végrehajtják a halálos ítéletet. A kivégzés azonban váratlan fordulatot vett: két adag méreginjekció beadása után is életben maradt, később pedig kórházba szállították.

A kivégzés során két adag pentobarbitált adtak be az 50 éves Christa Pike-nak

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Pike kivégzését eredetileg szerda délelőttre tervezték, az eljárást azonban jogi lépések késleltették. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság helyi idő szerint nem sokkal 18 óra előtt elhárította a halálos ítélet végrehajtásának jogi akadályát – számolt be róla a Daily Mail.

Az 50 éves nőnek nem sokkal 19.30 előtt két adag pentobarbitált adtak be a nashville-i Riverbend Maximum Security Institution börtönben. A lap szerint ez a Tennessee-ben érvényes protokoll alapján beadható maximális mennyiség volt.

Pike azonban még 21 órakor is életben volt és lélegzett. Kelley Gleason, az elítélt egyik ügyvédje úgy fogalmazott, hogy a nő „életben van és horkol”.

Többször is behúzták a függönyt

A kivégzésen jelen lévő újságírók beszámolói szerint a kivégzőhelyiség függönyét 19.26-kor nyitották ki. Pike lelki segítőjével elénekelt egy dalt, majd elmondta utolsó szavait.

Nem sokkal később arra panaszkodott, hogy úgy érzi, mintha a karja szét akarna repedni, miközben többször rugdosott a lábával.

A börtön munkatársai 19.46-kor behúzták a sajtó elől a függönyt, majd három perccel később ismét kinyitották. Ekkor a jelenlévők Pike hangos horkolását hallották. A függönyt 20.06-kor ismét bezárták.

A nő horkolását a beszámolók szerint ezt követően is lehetett hallani, egészen 20.53-ig, amikor kikapcsolták a mikrofont, majd a sajtó képviselőit kikísérték a helyszínről.

Sürgősségi beadványokat nyújtottak be az ügyvédek

Pike ügyvédei a történtek után sürgősségi jogi lépéseket tettek. Beadványuk szerint a nő nem veszítette el az eszméletét, továbbra is volt szívverése, és hallhatóan horkolt.

Az amerikai Legfelsőbb Bírósághoz is sürgősségi kérelmet nyújtottak be a kivégzés azonnali leállítása érdekében. A védelem szerint Pike szükségtelen szenvedésnek volt kitéve, ezért azt is kérték, hogy kezdjék meg az életmentő orvosi ellátását.

Clifton L. Corker szövetségi bíró később közölte, hogy az egészségügyi személyzet megkezdte a szükséges ellátást. Pike ügyvédei csütörtök hajnalban azt közölték, hogy az elítéltet egy közeli kórházban kezelik, állapotáról azonban akkor még nem kaptak részletes tájékoztatást.

A Tennessee-i Büntetés-végrehajtási Minisztérium ugyanakkor közölte, hogy álláspontja szerint az eljárás során mindenben betartották az állam hivatalos, a főügyészi hivatal által jóváhagyott kivégzési protokollját.

Korábban is felmerültek aggályok Pike ügyvédei már a kivégzés előtt arra figyelmeztettek, hogy nehéz lehet hozzáférni a nő vénáihoz, ami szerintük elhúzódó eljáráshoz és nagyobb szenvedéshez vezethet. Arra is hivatkoztak, hogy Pike trombocitózisa növelheti a vérrögképződés és a fájdalom kockázatát. Az állam szakértője ugyanakkor korábban azt vallotta, hogy Pike egészségügyi dokumentációja alapján a vénái hozzáférhetők voltak, és a közelmúltban végzett vérvételek többségét egyetlen tűszúrással sikerült elvégezni. A bíróság végül nem találta bizonyítottnak, hogy Pike állapota jelentős kockázatot jelentene a súlyos fájdalom szempontjából.

Egy 1995-ös gyilkosság miatt ítélték halálra

Pike-ot az akkor 19 éves Colleen Slemmer 1995-ös meggyilkolásáért ítélték halálra. A bűncselekmény idején Pike 18 éves volt. A fiatal nőt egy félreeső területre csalták, ahol megkínozták, majd megölték.