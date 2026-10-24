Nem akart apa lenni, megölte várandós barátnőjét, most a saját kivégzését kéri a rapper

Saját halálos ítéletét kéri a bíróságtól az a floridai rapper, aki 2023-ban agyonlőtte várandós barátnőjét. A 28 éves férfi azt szeretné, hogy a bíró halálbüntetést szabjon ki rá, és ügyvédei se próbálják enyhíteni a büntetését – írja a New York Post.
Nem akarja, hogy védői enyhítő körülményeket hozzanak fel
Billy Adams III., művésznevén Ace NH, a 22 éves Alana Simst ölte meg, aki a gyilkosság idején öt hónapos terhes volt. A nő éppen azért indult el, hogy megünnepelje párja felmentését egy másik, kettős gyilkossági ügyben, amelyben néhány nappal korábban hirdettek ítéletet – írta a WTSP-TV.
A lap beszámolója szerint
Adams azért végzett a barátnőjével, mert nem akart apa lenni. A támadásban a magzat is meghalt, később pedig kiderült, hogy a gyermek nem is a rapper biológiai utódja volt.
Adams október 12-én kézzel írt levelet küldött Mark Wolfe tampai körzeti bírónak. Ebben arra kérte, hogy a december 1-jére kitűzött meghallgatáson szabjon ki rá halálbüntetést, ahogyan azt az esküdtszék is javasolta.
Nincs kifogásom a halálbüntetés ellen
– írta a rapper, aki arra is felhívta figyelmet, hogy védői ne próbálják elérni a büntetése enyhítését, és ne hozzanak fel mellette szóló körülményeket.
A levele ellenére még nem biztos, hogy kivégzik.
A végső döntést a bíró hozza meg, aki halálbüntetés helyett életfogytiglani szabadságvesztést is kiszabhat.
Floridában 2026-ban eddig 18 kivégzést hajtottak végre. Az államban 2025-ben 19 elítéltet végeztek ki, ami rekordnak számított a Death Penalty Information Center adatai szerint.