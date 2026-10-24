Nem akart apa lenni, megölte várandós barátnőjét, most a saját kivégzését kéri a rapper

Saját halálos ítéletét kéri a bíróságtól az a floridai rapper, aki 2023-ban agyonlőtte várandós barátnőjét. A 28 éves férfi azt szeretné, hogy a bíró halálbüntetést szabjon ki rá, és ügyvédei se próbálják enyhíteni a büntetését – írja a New York Post.

Nem kegyelmet kér, hanem kivégzést akar magának az a floridai rapper, aki megölte öt hónapos terhes barátnőjét.

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Nem akarja, hogy védői enyhítő körülményeket hozzanak fel

Billy Adams III., művésznevén Ace NH, a 22 éves Alana Simst ölte meg, aki a gyilkosság idején öt hónapos terhes volt. A nő éppen azért indult el, hogy megünnepelje párja felmentését egy másik, kettős gyilkossági ügyben, amelyben néhány nappal korábban hirdettek ítéletet – írta a WTSP-TV.

Florida rapper who killed girlfriend and unborn child makes jaw-dropping request to judge https://t.co/LrUnv9DFCL https://t.co/6pDaHZY45f — New York Post (@nypost) October 23, 2026

A lap beszámolója szerint

Adams azért végzett a barátnőjével, mert nem akart apa lenni. A támadásban a magzat is meghalt, később pedig kiderült, hogy a gyermek nem is a rapper biológiai utódja volt.

Adams október 12-én kézzel írt levelet küldött Mark Wolfe tampai körzeti bírónak. Ebben arra kérte, hogy a december 1-jére kitűzött meghallgatáson szabjon ki rá halálbüntetést, ahogyan azt az esküdtszék is javasolta.

🚨 FLORIDA: Tampa rapper Billy Adams III, known as “Ace NH,” has reportedly asked a judge to sentence him to DEATH after his conviction for murdering his pregnant girlfriend, Alana Sims, and her unborn child. He also asked his lawyers not to present mitigating evidence. Sentencing: December 1 — Greg 🇺🇸 ✭ (@GregB_TX) October 21, 2026

Nincs kifogásom a halálbüntetés ellen

– írta a rapper, aki arra is felhívta figyelmet, hogy védői ne próbálják elérni a büntetése enyhítését, és ne hozzanak fel mellette szóló körülményeket.

A levele ellenére még nem biztos, hogy kivégzik.

A végső döntést a bíró hozza meg, aki halálbüntetés helyett életfogytiglani szabadságvesztést is kiszabhat.

Floridában 2026-ban eddig 18 kivégzést hajtottak végre. Az államban 2025-ben 19 elítéltet végeztek ki, ami rekordnak számított a Death Penalty Information Center adatai szerint.