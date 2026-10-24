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halálbüntetés

Nem akart apa lenni, megölte várandós barátnőjét, most a saját kivégzését kéri a rapper

1 órája
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Nem akart apa lenni, ezért megölte várandós barátnőjét, később pedig kiderült, hogy a magzat nem is tőle származott. A 28 éves rapper most saját kivégzését kéri a bíróságtól.
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halálbüntetésvárandós barátnőrapper

Saját halálos ítéletét kéri a bíróságtól az a floridai rapper, aki 2023-ban agyonlőtte várandós barátnőjét. A 28 éves férfi azt szeretné, hogy a bíró halálbüntetést szabjon ki rá, és ügyvédei se próbálják enyhíteni a büntetését – írja a New York Post

kivégzés
Nem kegyelmet kér, hanem kivégzést akar magának az a floridai rapper, aki megölte öt hónapos terhes barátnőjét. 
Fotó: Illusztráció/Pexels

Nem akarja, hogy védői enyhítő körülményeket hozzanak fel

Billy Adams III., művésznevén Ace NH, a 22 éves Alana Simst ölte meg, aki a gyilkosság idején öt hónapos terhes volt. A nő éppen azért indult el, hogy megünnepelje párja felmentését egy másik, kettős gyilkossági ügyben, amelyben néhány nappal korábban hirdettek ítéletet – írta a WTSP-TV.

A lap beszámolója szerint 

Adams azért végzett a barátnőjével, mert nem akart apa lenni. A támadásban a magzat is meghalt, később pedig kiderült, hogy a gyermek nem is a rapper biológiai utódja volt.

Adams október 12-én kézzel írt levelet küldött Mark Wolfe tampai körzeti bírónak. Ebben arra kérte, hogy a december 1-jére kitűzött meghallgatáson szabjon ki rá halálbüntetést, ahogyan azt az esküdtszék is javasolta.

Nincs kifogásom a halálbüntetés ellen

– írta a rapper, aki arra is felhívta figyelmet, hogy védői ne próbálják elérni a büntetése enyhítését, és ne hozzanak fel mellette szóló körülményeket.

A levele ellenére még nem biztos, hogy kivégzik. 

A végső döntést a bíró hozza meg, aki halálbüntetés helyett életfogytiglani szabadságvesztést is kiszabhat.

Floridában 2026-ban eddig 18 kivégzést hajtottak végre. Az államban 2025-ben 19 elítéltet végeztek ki, ami rekordnak számított a Death Penalty Information Center adatai szerint.

 

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