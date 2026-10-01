Közel negyven kilogramm bizonyítékként tárolt kokaint cseréltek ki liszttel

Közel 40 kilogramm kokaint, amelyet egy nagyszabású fidzsi-szigeteki drogper bizonyítékaként őriztek, loptak el egy bíróságról, és a nagy részét lisztre cserélték.

Nyomozást indított a rendőrség: lisztre cseréltek több kilogramm kokaint. (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Nyomozást indított a rendőrség: lisztre cseréltek több kilogramm kokaint

A 30 millió fidzsi dollár (körülbelül 4,3 milliárd forint) értékű kokaint egy 2019-es ügyben foglalták le, amelyben a fidzsi-kanadai állampolgárságú Joshua Rahman volt érintett. A hivatalos iratok szerint illegális birtoklás miatt ítélték el a férfit, az elkobzott drogokat a Suvai Legfelsőbb Bíróságon tárolták a fellebbezések tárgyalása alatt. A rendőrség közlése szerint azonban egy szeptember 15-i ellenőrzés során a tisztviselők felfedezték, hogy a 39 kokaintömbből hét hiányzik.

Az ügyben nyomozás indult, amely során kiderült, hogy a hátramaradt kokain mindegyike hamisítvány volt, és az eredetileg lefoglalt kábítószerből semmi sem maradt.

A megmaradt drog bizonyítékokon elvégzett igazságügyi szakértői vizsgálatok mind negatív eredményt hoztak. A bűnjeleket mind manipulálták, és a nyomozás azokra a személyekre összpontosul, akik közvetlenül a Legfelsőbb Bíróság nyilvántartási osztályán a bizonyítékok kezelésével voltak megbízva

- közölte a rendőrség kedden.

Rusiate Tudravu rendőrfőkapitány szerdán elmondta, hogy a kokaint 2021 márciusában helyezték el a Legfelsőbb Bíróság páncéltermében, egyelőre azonban nem világos, mikor történt a lopás. Egy korábbi, 2019-es teszt során megerősítették, hogy a lefoglalt anyag valóban kokain volt.

Tudravu egy sajtótájékoztatón közölte, hogy a rendőrség hat olyan gyanúsítottat azonosított, akik az igazságügyi minisztériumban dolgoznak, és volt hozzáférésük a páncélteremhez. Közülük az egyik személy jelenleg külföldön tartózkodik. A tisztviselők most a bíróságon található összes többi bűnjelet is ellenőrzik, beleértve a lefoglalt készpénzt is.

A természeti csodáiról híres szigetcsoport évek óta küzd a kábítószer-terjedés megfékezésével, így hatalmas botrányt váltott ki a lakosság és a politikusok körében is, hogy nyoma veszett a drognak. Nem ez volt az első ilyen eset, sőt még csak nem is az egyetlen ebben az évben: korábban, márciusban a rendőrség felfedezte, hogy egy másik büntetőügyhöz kapcsolódóan lefoglalt, további 12 kilogramm kokainnak szintén nyoma veszett - közölte a CNN.