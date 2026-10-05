Ez lehet a világ egyik legdrágább kompja: döbbenetes, mennyibe kerül a 30 másodperces út - videó

Nem mindennapi kompjárat borzolja a kedélyeket Ausztráliában: a Jardine folyón mindössze 30 másodperc alatt lehet átkelni, az utazásért azonban meglepően sokat kell fizetni.

A világ egyik legdrágább kompjárataként emlegetik az ausztrál Jardine River Ferryt, amely mindössze 30 másodperc alatt viszi át az utasokat a folyón.

Fotó: Képernyőfotó/YouTube

Fél perc alatt a túlparton

A svájci Blick cikke szerint a Jardine River Ferry mindössze 30 másodperc alatt szeli át a Jardine folyót.

A rév egy körülbelül 50 méteres szakaszon közlekedik, a lap pedig a világ egyik legdrágább kompjaként számolt be róla.

A különleges járat a Cape York-félsziget északi részén található, és fontos útvonal az arra tartó turisták számára.

160 dollár az oda-vissza jegy

A hivatalos díjszabás szerint egy jármű oda-vissza szállítása

160 ausztrál dollárba (kb. 36 500 forint) kerül, lakókocsival vagy utánfutóval már 250 ausztrál dollár (kb. 57 ezer forint) a tarifa.

Egy ausztrál család éppen ennyit fizetett, amikor lakókocsival kelt át a folyón. A történet az ottani médiában is nagy figyelmet kapott, hiszen meglehetősen borsosnak tűnik az összeg egy mindössze félperces úthoz képest.

A nagyobb járművek tulajdonosainak még mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk:

a több pótkocsit vontató, hosszú közúti szerelvény átkelése például 1200 ausztrál dollárba (kb. 274 ezer forint) kerül.

Nem most emelték meg

A most ismét felkapott történet ellenére a magas díjak nem számítanak újdonságnak. Az ausztrál lapok már 2025-ben is beszámoltak arról, hogy egy autó és egy lakókocsi oda-vissza átkelése 250 ausztrál dollárba fáj a tulajdonosnak.

A Jardine River Ferry ugyanakkor fontos átkelőhely a Cape York-félsziget északi részén, így az erre tartó turistáknak nincs igazán alternatívájuk. Ha át akarnak jutni a folyón, fizetniük kell – még akkor is, ha maga az út mindössze 30 másodperc.