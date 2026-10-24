Újabb országban inthetnek búcsút a fiatalok a közösségi médiának

A görög parlament pénteken jóváhagyott egy törvényjavaslatot, amely betiltja a közösségi média platformok használatát a 15 év alatti gyermekek számára, mivel egyre nagyobb aggodalomra ad okot azok hatása a kiskorúak egészségére és biztonságára. A tilalom 2027. január 1-jén lép hatályba.

Görögország is lépett: jövőre a 15 évnél fiatalabbak búcsú inthetnek a közösségi média platformoknak. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Görögország is lépett: jövőre a 15 évnél fiatalabbak búcsú inthetnek a közösségi média platformoknak

Ausztrália volt az első ország, amely törvényt fogadott el a kiskorúak közösségi média használatának korlátozására, ezt tavaly tette meg. Egy hasonló, Franciaországban elfogadott törvényt az ország alkotmánytanácsa augusztusban megsemmisített.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök azt mondta, hogy a közösségi média platformoknak 2 és fél hónapjuk van arra, hogy kidolgozzanak egy módszert a felhasználók életkorának ellenőrzésére és a magánéletük védelmére.

Az ország kormánya azt mondta, hogy a szülők mellett áll, hogy segítsen megfékezni a "végtelen görgetést", amely megfosztja a gyerekeket az alvástól, a koncentrációtól és a barátaikkal töltött időtől - írja a Reuters.

Görögország azon hét európai uniós ország közé tartozik, amelyek az Európai Bizottsággal együtt keresnek megoldást a korhatár-ellenőrzésre.

Nemcsak az Európai Unióban tiltanák a kiskorúak közösségi média használatát

Mint arról korábban beszámoltunk, újabb tervvel drukkolt elő a brit parlament, amellyel a gyermekeket érő online károkat tervezik csökkenteni. A 16 és 17 évesek hamarosan éjszakai közösségi média tilalommal nézhetnek szembe. A kormány tervei szerint az idősebb tinédzserek számára alapértelmezetten kikapcsolják azokat a funkciókat, amelyek hosszabb ideig görgetésre kényszeríthetik a felhasználókat, míg a 16 év alattiak teljes tilalommal nézhetnek szembe jövő tavasztól.