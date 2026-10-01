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kukásautó

Kukásautó gázolt halálra egy 13 éves gyereket a zebrán

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Halálos közlekedési baleset történt az egyesült államokbeli Virginia államban, ahol egy 13 éves gyermek elektromos kerékpárral haladt át egy gyalogátkelőhelyen. A fiatalt eközben egy kanyarodó kukásautó ütötte el, a gyermek a helyszínen életét vesztette.
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kukásautóhalálos gázolásVirginia

Szeptember 9-én történt a tragédia az egyesült államokbeli Virginia államban. Egy 46 éves férfi éppen egy bevásárlóközpontból hajtott ki, amikor kanyarodás közben az általa vezetett kukásautóval elütött egy, a gyalogátkelőhelyen elektromos kerékpárral áthaladó 13 éves gyermeket – számolt be róla a Law and Crime.

kukásautó, elektromos kerékpár, e-bike, halálos baleset, gyalogátkelőhely, 13 éves gyermek, Fairfax, Virginia, közlekedési baleset A kukásautó egy gyalogátkelőhelyen ütötte el a 13 éves gyermeket Virginiában.
A kukásautó egy gyalogátkelőhelyen ütötte el a 13 éves gyermeket Virginiában
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A helyszínre riasztott rendőrök és mentők már nem tudták megmenteni a fiatal életét, a gyermek a helyszínen meghalt. Nevét a hatóságok nem hozták nyilvánosságra.

Kezdetben cserbenhagyás lehetőségét is vizsgálták

A rendőrök a balesetet követően egy, a keresett jármű leírásának megfelelő teherautót találtak, majd azonosították annak vezetőjét.

A nyomozás kezdeti szakaszában azt is vizsgálták, hogy cserbenhagyás történt-e. A később beszerzett információk azonban a rendőrség szerint arra utaltak, hogy a sofőr a baleset pillanatában nem tudta, hogy járművével elütötte a gyermeket.

Lawrence Onley később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették.

Vádat emeltek a kukásautót vezető sofőr ellen

A 46 éves férfit gondatlan vezetéssel, valamint veszélyeztetett közlekedő sérülését vagy halálát okozó közlekedési szabálysértéssel vádolják. A Fairfax megyei fogdába szállították, és 1500 dolláros óvadékot állapítottak meg számára.

A Fairfax megyei ügyészség vizsgálja az ügy részleteit. A rendőrség közlése szerint a férfinak bíróság elé kell állnia, ennek időpontját azonban a beszámoló megjelenéséig nem hozták nyilvánosságra.

 

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