Kukásautó gázolt halálra egy 13 éves gyereket a zebrán

Szeptember 9-én történt a tragédia az egyesült államokbeli Virginia államban. Egy 46 éves férfi éppen egy bevásárlóközpontból hajtott ki, amikor kanyarodás közben az általa vezetett kukásautóval elütött egy, a gyalogátkelőhelyen elektromos kerékpárral áthaladó 13 éves gyermeket – számolt be róla a Law and Crime.

A kukásautó egy gyalogátkelőhelyen ütötte el a 13 éves gyermeket Virginiában

Fotó: Unsplash / Illusztráció

A helyszínre riasztott rendőrök és mentők már nem tudták megmenteni a fiatal életét, a gyermek a helyszínen meghalt. Nevét a hatóságok nem hozták nyilvánosságra.

Kezdetben cserbenhagyás lehetőségét is vizsgálták

A rendőrök a balesetet követően egy, a keresett jármű leírásának megfelelő teherautót találtak, majd azonosították annak vezetőjét.

A nyomozás kezdeti szakaszában azt is vizsgálták, hogy cserbenhagyás történt-e. A később beszerzett információk azonban a rendőrség szerint arra utaltak, hogy a sofőr a baleset pillanatában nem tudta, hogy járművével elütötte a gyermeket.

Lawrence Onley később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették.

Vádat emeltek a kukásautót vezető sofőr ellen A 46 éves férfit gondatlan vezetéssel, valamint veszélyeztetett közlekedő sérülését vagy halálát okozó közlekedési szabálysértéssel vádolják. A Fairfax megyei fogdába szállították, és 1500 dolláros óvadékot állapítottak meg számára.

A Fairfax megyei ügyészség vizsgálja az ügy részleteit. A rendőrség közlése szerint a férfinak bíróság elé kell állnia, ennek időpontját azonban a beszámoló megjelenéséig nem hozták nyilvánosságra.