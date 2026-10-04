Fénygyűrű a Nap körül, szivárvány az éjszakában: az ég ritkán látott csodái – galéria

Van az a pillanat, amikor séta közben egyszer csak felnézünk, és elfelejtjük, hová indultunk. Szokatlan alakú felhő úszik fölöttünk, fényfolt ragyog a Nap mellett, vagy egy zápor után színes ív jelenik meg a távolban. A különleges égi jelenségek néha a leghétköznapibb napot teszik emlékezetessé.

Különleges égi jelenségek: láttál már ilyet? - Fénygyűrű és fényfoltok a Nap mellett: haló és melléknapok egy 2024-es arizonai felvételen

Fotó: Wikimedia Commons/Markkawika

Különleges égi jelenségek: láttál már ilyet?

Gyerekként még könnyen találtunk állatokat, arcokat és mesebeli alakokat a felhőkben. Felnőttként ritkábban időzünk el ezen, pedig az ég továbbra is képes meglepni. Egy sima szélű lencsefelhő repülő csészealjat idézhet, a mammatus felhők lelógó dudorai pedig egészen szokatlan mintázatot rajzolnak fölénk.

A fény legalább ennyi meglepetést tartogat. A magasban lebegő jégkristályokon megtörő napfény gyűrűt hozhat létre a Nap körül, vagy fényes foltokat a két oldalán. Ezek a melléknapok úgy hatnak, mintha az égbolt egy pillanatra megsokszorozná a Napot.

Máskor az éjszaka szolgáltatja a látványt. A sarki fény színes sávjai és függönyei a légkör gázai és az oda érkező töltött részecskék kölcsönhatásából születnek. Egy fényképen megörökített holdszivárvány pedig még azt a megszokást is felülírhatja, hogy szivárványt csak nappal keresünk.

Lapozd végig a galériánkat! Te melyik jelenséget láttad már saját szemeddel, és melyiket szeretnéd egyszer élőben is megcsodálni?