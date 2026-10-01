Megkarmolta egy kölyökkutya az anyukát, nem sokkal később meghalt

Amikor Yvonne Ford és férje, Ron 2025 februárjában Marokkóba utaztak, azt hitték, hogy legfeljebb kellemes emlékekkel térnek majd haza. Ehelyett egy elsőre jelentéktelennek tűnő apró karmolás egy kutya által végül az édesanya életébe került.

A játékos kiskutya véletlenül karmolta meg az anyukát (Illusztráció)

Fotó: Pexels

Az édesanya halála mindenkit váratlanul ért, csak egy kutya karmolta meg

A házaspár napozóágyakon pihent, amikor megjelent egy kóbor kölyökkutya. Az állat egy véletlen mozdulattal megkarmolta az 59 éves Yvonne lábát, mindössze egy felületesnek tűnő sérülést okozva. Yvonne lánya, Robyn Thomson utólag azt mondja, szülei akkor még nem gondolták, hogy az eset bármilyen veszélyt jelenthet:

A strandon, a napozóágyakon pihentek. Anya letette a lábát a homokra, és valószínűleg ezzel megijesztette a kölyökkutyát. A kutya megkarmolta a lábát, de a karcolás nagyon enyhe volt. Alig sértette fel a bőrét, és annyira jelentéktelennek tűnt, hogy egyszerűen letörölte egy nedves törlőkendővel, majd folytatta a nyaralást.

„Anya és apa egyszerűen élvezték a közös nyaralást, és egyikünknek sem jutott eszébe, hogy egy ilyen apró karcolás miatt valaki veszettséggel fertőződhet meg. Egyszerűen nem tudtuk” – mondta a 33 éves, dél-yorkshire-i Barnsleyben élő Robyn.

'Playful puppy scratched my wife's leg on holiday - I never imagined she'd die'https://t.co/lZvvI2nrX7 pic.twitter.com/cLuZRopGUP — The Mirror (@DailyMirror) September 23, 2026

Amikor Yvonne hazatért az Egyesült Királyságba, Robyn emlékszik, hogy megkérdezte tőle, szeretné-e megmutatni az orvosnak a sérülést. Yvonne azonban nemet mondott, mert a karcolás olyan jelentéktelennek tűnt.

Ha akkor valaki azt mondta volna nekünk, hogy egy ilyen apró karcolás hónapokkal később halálos lehet, soha nem hittük volna el

– mondta Robyn.

A hazatérését követő hetekben Yvonne teljesen egészségesnek tűnt, és az élet visszatért a megszokott kerékvágásba. Június elején azonban fejfájás jelentkezett nála, és néhány napon belül rohamosan romlani kezdett az állapota. Végül kórházba került.

Egyik pillanatban anya még önálló és élettel teli volt, aztán olyan gyorsan leromlott az állapota. Összezavarodott, félt, és hallucinálni kezdett. Végül már nem tudott járni, rendesen beszélni, nyelni, enni vagy aludni

– mondta Robyn.