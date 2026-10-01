Megkarmolta egy kölyökkutya az anyukát, nem sokkal később meghalt

Amikor Yvonne Ford és férje, Ron 2025 februárjában Marokkóba utaztak, azt hitték, hogy legfeljebb kellemes emlékekkel térnek majd haza. Ehelyett egy elsőre jelentéktelennek tűnő apró karmolás egy kutya által végül az édesanya életébe került.
Az édesanya halála mindenkit váratlanul ért, csak egy kutya karmolta meg
A házaspár napozóágyakon pihent, amikor megjelent egy kóbor kölyökkutya. Az állat egy véletlen mozdulattal megkarmolta az 59 éves Yvonne lábát, mindössze egy felületesnek tűnő sérülést okozva. Yvonne lánya, Robyn Thomson utólag azt mondja, szülei akkor még nem gondolták, hogy az eset bármilyen veszélyt jelenthet:
A strandon, a napozóágyakon pihentek. Anya letette a lábát a homokra, és valószínűleg ezzel megijesztette a kölyökkutyát. A kutya megkarmolta a lábát, de a karcolás nagyon enyhe volt. Alig sértette fel a bőrét, és annyira jelentéktelennek tűnt, hogy egyszerűen letörölte egy nedves törlőkendővel, majd folytatta a nyaralást.
„Anya és apa egyszerűen élvezték a közös nyaralást, és egyikünknek sem jutott eszébe, hogy egy ilyen apró karcolás miatt valaki veszettséggel fertőződhet meg. Egyszerűen nem tudtuk” – mondta a 33 éves, dél-yorkshire-i Barnsleyben élő Robyn.
Amikor Yvonne hazatért az Egyesült Királyságba, Robyn emlékszik, hogy megkérdezte tőle, szeretné-e megmutatni az orvosnak a sérülést. Yvonne azonban nemet mondott, mert a karcolás olyan jelentéktelennek tűnt.
Ha akkor valaki azt mondta volna nekünk, hogy egy ilyen apró karcolás hónapokkal később halálos lehet, soha nem hittük volna el
– mondta Robyn.
A hazatérését követő hetekben Yvonne teljesen egészségesnek tűnt, és az élet visszatért a megszokott kerékvágásba. Június elején azonban fejfájás jelentkezett nála, és néhány napon belül rohamosan romlani kezdett az állapota. Végül kórházba került.
Egyik pillanatban anya még önálló és élettel teli volt, aztán olyan gyorsan leromlott az állapota. Összezavarodott, félt, és hallucinálni kezdett. Végül már nem tudott járni, rendesen beszélni, nyelni, enni vagy aludni
– mondta Robyn.
Ahogy Yvonne állapota romlott, az orvosok nehezen tudták megállapítani, mi okozza a súlyos tüneteket. Öt nap telt el, mire egy pszichiáter – aki kezdetben Lyme-kórra gyanakodott – felismerte a tüneteket, és rákérdezett Yvonne közelmúltbeli külföldi utazására. Az egyik legmegrázóbb pillanat az volt lánya számára, amikor közölték vele, hogy édesanyja veszettséggel fertőződött meg.
Yvonne-t ezután a sheffieldi Royal Hallamshire Hospital fertőzőbeteg-osztályára szállították, ahol június 11-én meghalt – négy hónappal azután, hogy a kölyökkutya megkarmolta. Robyn azt is elmondta, hogy édesanyja rajongott az állatokért, és soha nem gondolta volna, hogy egy kisállat ekkora veszélyt jelenthet - írja a Mirror.
Robyn most azoknak üzent, akiket külföldi utazásuk során megharap vagy megkarmol egy állat, de úgy gondolják, hogy „csak egy apró karcolásról” van szó:
Kérlek, ne kockáztass! A mi családunk is azt gondolta, hogy ez csak egy apró karcolás. Azonnal mosd ki alaposan a sebet szappannal és folyó vízzel, és haladéktalanul kérj orvosi segítséget, még akkor is, ha a sérülés jelentéktelennek tűnik. Ne várd meg, amíg hazaérsz, és ne feltételezd, hogy nem lesz semmi bajod csak azért, mert az állat egészségesnek vagy barátságosnak tűnt. A védőoltás megmentheti az életedet.
- A veszettség több mint 150 országban fordul elő, köztük olyan népszerű üdülőhelyeken is, mint Törökország, Marokkó és Thaiföld. A Worldwide Veterinary Service adatai szerint a britek közel fele (47 százaléka) megközelítene vagy megsimogatna egy kutyát vagy macskát külföldön, miközben 61 százalékuk nincs tisztában azzal, hogy a veszettség akkor is átadható, ha egy fertőzött állat megnyal egy nyílt sebet vagy egy karcolást. A szervezet arra ösztönzi a nyaralókat, hogy utazás előtt tájékozódjanak a helyi veszettségkockázatról, kerüljék az ismeretlen állatokkal való érintkezést, és egy esetleges fertőzésnek való kitettség után azonnal kérjenek segítséget.