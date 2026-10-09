Kutyája mentette meg a hegyen rekedt, súlyosan sérült túrázó életét

Valószínűleg hűséges labradorjának köszönheti életét az a 21 éves férfi, aki egy túra során mintegy 20 métert zuhant a mélybe az osztrák Alpokban. Súlyos fejsérüléseket szenvedett és erősen vérzett, majd mozdulni sem tudott, így az egész éjszakát a fagyos hegyen töltötte – írja a Bild.

A hegyimentők kórházba szállították a sérült férfit.

Fotó: Felső-Ausztriai Rendőrség

A túrázó kutyája vezette nyomra a mentőket

Barátnője akkor kért segítséget, amikor a fiatalember nem tért haza. A hegyimentők órákon keresztül kutattak utána, de eleinte nem jártak sikerrel. Másnap reggel azonban a kutya a mentők elé futott, majd hangos ugatással terelte őket gazdájához.

Kitartóan ugatott, és egyenesen a sérülthöz vezetett minket

– mondta Florian Höll, az obertrauni hegyimentők vezetője.

A szakemberek szerint a labrador egész éjszaka nem tágított a sérült férfi mellől, és az sem kizárt, hogy a testével próbálta melegen tartani.

A túrázót súlyos állapotban, de eszméleténél találták meg. Erősen zavart volt, ezért helikopterrel kórházba szállították. A kutyát később biztonságban lehozták a hegyről.

Korábban egy másik tragikus túrabalesetről is beszámoltunk: a szlovéniai Savica-vízesésnél egy apa meghalt, miközben kisgyermekét próbálta megmenteni.