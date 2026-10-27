Hatalmas hullám sodort a tengerbe egy nőt kutyasétáltatás közben

Életét vesztette egy ötvenes éveiben járó nő hétfőn a brit Wight-sziget partjainál, miután egy hatalmas hullám a tengerbe sodorta. A helyi beszámolók szerint a nő kutyasétáltatás közben került bajba a Sandown és Shanklin közötti tengerparti sétányon. A mentőegységek a vízből kiemelték, életét azonban már nem tudták megmenteni – számolt be róla a Daily Mail.

Kutyasétáltatás közben sodort a tengerbe egy nőt egy hatalmas hullám a Wight-szigeten (A kép illusztráció)

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A hatóságokat október 26-án, hétfőn 11.17-kor értesítették arról, hogy egy nő veszélybe került a vízben Lake település közelében. A helyszínre rendőröket, mentőket és parti őrségi egységeket riasztottak, valamint nagyszabású kutató-mentő akció indult.

A keresésben a brit parti őrség Lee-on-Solent légibázisáról felszálló mentőhelikopter és a Bembridge-i Királyi Nemzeti Mentőhajó-szolgálat (RNLI) mentőhajója is részt vett. A mentőegységek a szárazföldön és a tengeren egyaránt kutattak az eltűnt nő után.

A rendőrség lezárta a Sandown és Shanklin közötti tengerparti sétányt, hogy megakadályozza a járókelők belépését a veszélyes területre. A mentőegységek gyülekezési pontját a tengerparton található Napoleon's Landing lakóépület előtt alakították ki.

A nőt nem sokkal dél után emelték ki a vízből, a sandowni mólótól délre. A mentőszolgálatok erőfeszítései ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították.

A tragédiát megelőző napokban az Austen és a Boelo nevű viharok sújtották Nagy-Britannia több térségét. Az erős szél, a heves esőzések és a hatalmas hullámok különösen veszélyessé tették a part menti területeket.

A brit Környezetvédelmi Ügynökség a hétvégén árvízriasztást adott ki a Wight-sziget partvidékére. A figyelmeztetés szerint az erős szél és a magas hullámok miatt a tengervíz átcsaphatott a partvédő falakon, és elönthette a tengerparti utakat, sétányokat, valamint parkolókat.

Vasárnap újabb figyelmeztetést adtak ki, mivel az előrejelzések szerint hétfő reggel a magas vízállás miatt további tengerparti áradások alakulhattak ki.