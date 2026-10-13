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kutyatámadás

11 éves kisfiú sietett a kutyák elől menekülő, sikoltozó nő segítségére – őt is megtámadták

42 perce
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Egy 11 éves fiú megsérült az angliai Manchesterben, miután egy nő segítségére sietett, akit három szabadon kószáló kutya üldözött. A kutyatámadás során az egyik állat a combján harapta meg a gyereket, akit kórházba szállítottak, és antibiotikumot kapott.
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kutyatámadásManchestergyerek

A kutyatámadás csütörtök délután történt Manchester Newton Heath nevű városrészében, a Scotland Hall Road közelében. Három, bullmasztiff típusú kutya kóborolt szabadon a környéken. Az állatok agresszívan viselkedtek, ezért egy közeli ifjúsági klub munkatársai felszólították a parkban játszó gyerekeket, hogy hagyják el a területet.

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Kutyatámadás Manchesterben: a 11 éves Frankee sietett a nő segítségére
Fotó: Twitter/X

Miután a gyerekek elmentek, a kutyák egy másik, három kutyát sétáltató nő után eredtek.

A 11 éves Frankee meghallotta egy nő sikoltozását, és kerékpárjával odasietett, hogy segítsen neki.

Ám az egyik állat combon harapta a kisfiút – mesélte később Sarah McKenna, a fiú édesanyja.

Ekkor a korábban megtámadott nő sietett a fiú segítségére, és a kerékpárjáról levéve egy fára tette, távol a kutyáktól. Rövidesen megérkeztek a rendőrök is a helyszínre, a területet pedig lezárták – írja a Mirror.

Frankee-t kórházba szállították, ahol antibiotikumot kapott. Édesanyja később arról számolt be, hogy fia már jól van, ugyanakkor egy ideig nem szeretne visszatérni a parkba.

Édesanyja büszke a bátor fiúra

Sarah McKenna nem volt jelen a történteknél, de büszke fiára, amiért megpróbált segíteni a bajba jutott nőnek. A történteket követően bátornak nevezte a fiút, aki a veszély ellenére sem habozott közbelépni.

A beszámoló nem tér ki arra, hogy a három kutya gazdája ismert-e, illetve hogy az állatokkal kapcsolatban indult-e hatósági eljárás. A támadás körülményeinek további részleteiről egyelőre nem közöltek információt.

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