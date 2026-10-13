11 éves kisfiú sietett a kutyák elől menekülő, sikoltozó nő segítségére – őt is megtámadták

A kutyatámadás csütörtök délután történt Manchester Newton Heath nevű városrészében, a Scotland Hall Road közelében. Három, bullmasztiff típusú kutya kóborolt szabadon a környéken. Az állatok agresszívan viselkedtek, ezért egy közeli ifjúsági klub munkatársai felszólították a parkban játszó gyerekeket, hogy hagyják el a területet.
Miután a gyerekek elmentek, a kutyák egy másik, három kutyát sétáltató nő után eredtek.
A 11 éves Frankee meghallotta egy nő sikoltozását, és kerékpárjával odasietett, hogy segítsen neki.
Ám az egyik állat combon harapta a kisfiút – mesélte később Sarah McKenna, a fiú édesanyja.
Ekkor a korábban megtámadott nő sietett a fiú segítségére, és a kerékpárjáról levéve egy fára tette, távol a kutyáktól. Rövidesen megérkeztek a rendőrök is a helyszínre, a területet pedig lezárták – írja a Mirror.
Frankee-t kórházba szállították, ahol antibiotikumot kapott. Édesanyja később arról számolt be, hogy fia már jól van, ugyanakkor egy ideig nem szeretne visszatérni a parkba.
Édesanyja büszke a bátor fiúra
Sarah McKenna nem volt jelen a történteknél, de büszke fiára, amiért megpróbált segíteni a bajba jutott nőnek. A történteket követően bátornak nevezte a fiút, aki a veszély ellenére sem habozott közbelépni.
A beszámoló nem tér ki arra, hogy a három kutya gazdája ismert-e, illetve hogy az állatokkal kapcsolatban indult-e hatósági eljárás. A támadás körülményeinek további részleteiről egyelőre nem közöltek információt.
Halálos kutyatámadás: bezárták a szobába a kétéves kislányukat az agresszív kutyával
Egy oklahomai házaspárt azzal vádolnak, hogy kétéves kislányukat egy olyan szobában hagyták, ahol egy korábban más kutyákkal is verekedő eb is tartózkodott. A kutyatámadás következtében a gyermek meghalt, a szülők ellen pedig emberölés miatt emeltek vádat.