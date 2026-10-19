Kylie Jenner viselte a Victoria’s Secret történetének legértékesebb melltartóját - videó

Kylie Jenner nem mindennapi összeállításban mutatkozott be a Victoria’s Secret divatbemutatóján: egy 50 millió dollárra becsült, több ezer gyémánttal kirakott melltartóban lépett a kifutóra. A látványos ékszerdarab központi eleme egy 75,54 karátos sárga gyémánt.

Kylie Jenner és méregdrága ruhája - Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner méregdrága fehérneműben debütált

A 29 éves amerikai üzletasszony és valóságshow-sztár 2026. október 18-án, Los Angelesben szerepelt először a fehérneműmárka divatbemutatóján. A rendezvény egyik legkülönlegesebb darabját, a Fantasy Bra-t viselte, amely a JACOB & CO. luxusékszer-márkával együttműködésben készült.

A Vogue beszámolója szerint

a melltartót összesen 4410 természetes gyémánt díszíti. A különleges ékszeren 15 szakember dolgozott több mint ezer órán át, értékét pedig 50 millió dollárra (átszámítva több mint 16,2 milliárd forintra) teszik.

Jenner áttetsző miniszoknyával, magassarkú cipővel és fehér, tollas szárnyakkal egészítette ki a merész összeállítást. A bemutatót a közönség soraiból édesanyja, Kris Jenner és párja, Timothée Chalamet is figyelemmel kísérte.

Nyolc év után tért vissza a Fantasy Bra

A Victoria’s Secret ikonikus ékszermelltartója 2018 után jelent meg ismét a kifutón. A hagyomány 1996-ban indult, az azóta eltelt évtizedekben pedig több világhírű modell is viselte a drágakövekkel díszített kreációkat.

A 2026-os kreáció a Victoria’s Secret eddigi legértékesebb Fantasy Bra darabja. Különlegessége, hogy hagyományos textil helyett aranyból és gyémántokból készült, kialakításánál pedig arra is figyeltek, hogy viselés közben kövesse a test mozgását.

A Victoria’s Secret hétfő hajnalban megrendezett divatbemutatóján számos világsztár és világhírű modell tűnt fel, köztük a magyar Palvin Barbara is, akiről korábbi cikkünkben már beszámoltunk.