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lakástűz

Lakástűzben halt meg négy ember Írországban, köztük két gyerek

29 perce
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Négy ember, köztük két gyermek vesztette életét kedden hajnalban az írországi Waterford városában történt tragédiában. A lakástűz következtében további két gyermek életveszélyesen megsérült, őket kórházban kezelik. A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit.
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lakástűzÍrországhalál

Négy ember életét vesztette, további két gyermek pedig életveszélyesen megsérült egy lakástűzben kedden hajnalban az írországi Waterford városában. Az áldozatok között két felnőtt és két gyermek van – számolt be róla a BBC.

Négy halálos áldozatot követelt a lakástűz az írországi Waterfordban
Négy halálos áldozatot követelt a lakástűz az írországi Waterfordban
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Az ír rendőrség tájékoztatása szerint a tűz helyi idő szerint nem sokkal hajnali 5 óra után keletkezett a Birch Avenue egyik kétszintes lakóházában. A tragédiában egy férfi, egy nő és két gyermek meghalt, további két gyermeket pedig életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

A waterfordi tűzoltóság 5 óra 13 perckor kapta a riasztást. A helyszínre érkező egységek ekkor már kiterjedt tűzzel szembesültek az épületben. A tűzoltók több embert kihoztak a házból, majd eloltották a lángokat.

A helyszínt ezt követően átadták a rendőrségnek, amely megkezdte az eset körülményeinek vizsgálatát. A hatóságok egy magas rangú nyomozót bíztak meg az ügy vezetésével, és családi kapcsolattartó tiszteket is kijelöltek.

Az ír miniszterelnök is megszólalt a lakástűz után

Micheál Martin ír miniszterelnök kedden reggel, a dublini kormányülésre érkezve részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

A kormányfő rendkívül aggasztónak és mélyen megrázónak nevezte a történteket. Hozzátette, hogy akkor még nem ismerte a tragédia valamennyi részletét, és arra kérte a lakosságot, hogy ne akadályozzák a helyszínen dolgozó mentőegységek munkáját.

David Cullinane, a Sinn Féin párt waterfordi parlamenti képviselője elmondta, hogy személyesen ismerte az érintett családot.

Teljesen összetört a szívem 

– fogalmazott a politikus, aki szerint a tragédia nemcsak az érintett lakónegyedet, hanem Waterford egész közösségét megrázta.

Alphonsus Cullinan, Waterford és Lismore püspöke kimondhatatlan tragédiának nevezte az esetet. Közölte, hogy a katolikus egyház igyekszik minden lehetséges segítséget megadni az érintetteknek.

A város és a megye önkormányzata támogatási központot nyitott a St John's Park városrészben található Butler Közösségi Központban, ahol segítséget nyújtanak a tragédia érintettjeinek.

 

 

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