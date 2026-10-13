Lakástűzben halt meg négy ember Írországban, köztük két gyerek

Négy ember életét vesztette, további két gyermek pedig életveszélyesen megsérült egy lakástűzben kedden hajnalban az írországi Waterford városában. Az áldozatok között két felnőtt és két gyermek van – számolt be róla a BBC.

Négy halálos áldozatot követelt a lakástűz az írországi Waterfordban

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Az ír rendőrség tájékoztatása szerint a tűz helyi idő szerint nem sokkal hajnali 5 óra után keletkezett a Birch Avenue egyik kétszintes lakóházában. A tragédiában egy férfi, egy nő és két gyermek meghalt, további két gyermeket pedig életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

A waterfordi tűzoltóság 5 óra 13 perckor kapta a riasztást. A helyszínre érkező egységek ekkor már kiterjedt tűzzel szembesültek az épületben. A tűzoltók több embert kihoztak a házból, majd eloltották a lángokat.

A helyszínt ezt követően átadták a rendőrségnek, amely megkezdte az eset körülményeinek vizsgálatát. A hatóságok egy magas rangú nyomozót bíztak meg az ügy vezetésével, és családi kapcsolattartó tiszteket is kijelöltek.

Az ír miniszterelnök is megszólalt a lakástűz után

Micheál Martin ír miniszterelnök kedden reggel, a dublini kormányülésre érkezve részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

A kormányfő rendkívül aggasztónak és mélyen megrázónak nevezte a történteket. Hozzátette, hogy akkor még nem ismerte a tragédia valamennyi részletét, és arra kérte a lakosságot, hogy ne akadályozzák a helyszínen dolgozó mentőegységek munkáját.

David Cullinane, a Sinn Féin párt waterfordi parlamenti képviselője elmondta, hogy személyesen ismerte az érintett családot.

Teljesen összetört a szívem

– fogalmazott a politikus, aki szerint a tragédia nemcsak az érintett lakónegyedet, hanem Waterford egész közösségét megrázta.

Alphonsus Cullinan, Waterford és Lismore püspöke kimondhatatlan tragédiának nevezte az esetet. Közölte, hogy a katolikus egyház igyekszik minden lehetséges segítséget megadni az érintetteknek.