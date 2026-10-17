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lebron james

LeBron James anyjával való viszonyáról faggatták az egykori NBA-sztárt, válasza felkavarta az állóvizet

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nem mindennapi kérdést kapott Delonte West egy sajtótájékoztatón, egyenesen arról faggatták az egykori NBA-játékost, lefeküdt-e LeBron James édesanyjával. West sejtelmesen válaszolt.
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lebron jamesNBAdelonte west

Delonte West ismét kellemetlen helyzetbe hozta LeBron Jamest. Az egykori NBA-játékostól egyenesen megkérdezték, igaz-e az a régi szóbeszéd, miszerint intim kapcsolata volt az ikonikus kosárlabdázó édesanyjával. A válasza pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.

LeBron James
LeBron James aligha bánná, ha a most ismét felkapott történet hamar lekerülne a napirendről.
Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

Lefeküdt LeBron James anyjával?

Delonte Westet egy szerdai sajtótájékoztatón kérdezték a történetről, amely még 2010-ben, a Cleveland Cavaliersnél töltött közös időszakuk alatt kapott szárnyra. A férfi korábban többször is tagadta a pletykát, ezúttal azonban csak ennyit mondott: 

Egy úriember sosem árul el ilyesmit.

Dallas Mavericks' Delonte West runs during a basketball match Alba Berlin vs Dallas Mavericks at the O2 Arena in Berlin on October 6, 2012. The game is a part of the NBA Europe Live tour. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN (Photo by ODD ANDERSEN / AFP)
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Nem fűzött hozzá magyarázatot, további kérdések pedig nem hangzottak el ezzel kapcsolatban. A rövid válasz így is elég volt ahhoz, hogy ismét fellángoljanak a találgatások. A szóbeszéd annak idején nem megbízható forrásból indult, mégis hosszú évek óta időről időre előkerül – emlékeztet a New York Post

A ringben is bizonyíthat Delonte West

A sajtótájékoztatót BRANDRISK 016 elnevezésű esemény előtt tartották. 

Az egykori NBA-játékos pénteken Miamiban lép ringbe Michael Beasley ellen egy influenszereknek rendezett bokszgálán.

Delonte West az NBA-ből való távozása óta hajléktalansággal és drogproblémákkal is küzdött. Ha pénteken vereséget szenved, könnyen lehet, hogy a most ismét felkapott történet is hamar lekerül a napirendről. LeBron James aligha bánná, ha így történne.

 

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