LeBron James anyjával való viszonyáról faggatták az egykori NBA-sztárt, válasza felkavarta az állóvizet

Delonte West ismét kellemetlen helyzetbe hozta LeBron Jamest. Az egykori NBA-játékostól egyenesen megkérdezték, igaz-e az a régi szóbeszéd, miszerint intim kapcsolata volt az ikonikus kosárlabdázó édesanyjával. A válasza pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.

LeBron James aligha bánná, ha a most ismét felkapott történet hamar lekerülne a napirendről.

Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

Lefeküdt LeBron James anyjával?

Delonte Westet egy szerdai sajtótájékoztatón kérdezték a történetről, amely még 2010-ben, a Cleveland Cavaliersnél töltött közös időszakuk alatt kapott szárnyra. A férfi korábban többször is tagadta a pletykát, ezúttal azonban csak ennyit mondott:

Egy úriember sosem árul el ilyesmit.

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Nem fűzött hozzá magyarázatot, további kérdések pedig nem hangzottak el ezzel kapcsolatban. A rövid válasz így is elég volt ahhoz, hogy ismét fellángoljanak a találgatások. A szóbeszéd annak idején nem megbízható forrásból indult, mégis hosszú évek óta időről időre előkerül – emlékeztet a New York Post.

A ringben is bizonyíthat Delonte West

A sajtótájékoztatót BRANDRISK 016 elnevezésű esemény előtt tartották.

Az egykori NBA-játékos pénteken Miamiban lép ringbe Michael Beasley ellen egy influenszereknek rendezett bokszgálán.

Delonte West az NBA-ből való távozása óta hajléktalansággal és drogproblémákkal is küzdött. Ha pénteken vereséget szenved, könnyen lehet, hogy a most ismét felkapott történet is hamar lekerül a napirendről. LeBron James aligha bánná, ha így történne.