Itt a legbiztonságosabb ülni a vonaton, ha baleset történik – a szakértő elárulta

Hol a legbiztonságosabb ülni a vonaton?

Mire érdemes felkészülni baleset esetén?

Egy súlyos vonatbaleset során az is életmentő lehet, hogy az utasok a szerelvény melyik részén foglalnak helyet. A Spanyolországban történt, 69 halálos áldozatot követelő vasúti tragédia után egy biztonsági szakértő elárulta, hol lehet a legbiztonságosabb ülni a vonaton, és mely helyeket érdemes elkerülni. Craig Delahaye munkavédelmi és kockázatértékelési szakember a Daily Mailnek elmondta, hogy bár a súlyos vonatbalesetek rendkívül ritkák, az ülőhely megválasztása befolyásolhatja a sérülések súlyosságát.

2026.10.27 Spanyolországi vonatbaleset Urda, Toledo, Kasztília-La Mancha, Spanyolország: A mentőszolgálatok munkatársai a 2026. október 28-án, Kasztília-La Mancha tartományban, Toledóban (Spanyolország) történt incidens helyszínén dolgoznak. Két vonat ütközött október 28-án, szerda reggel a toledói Urda város állomásán. Az Alcázar de San Juan és az Orgaz állomások tűzoltói, több szomszédos falu polgári védelmi csapatai, három mentőhelikopter és két mobil intenzív osztály dolgozik a helyszínen...

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Hol a legbiztonságosabb ülni a vonaton?

A szakértő szerint általában a szerelvény középső kocsijai jelenthetik a biztonságosabb választást. A vonat eleje és vége ütközéskor közvetlenül ki lehet téve a becsapódás erejének, míg a középső kocsikat a körülöttük lévő szerelvényrészek valamelyest védhetik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a középső kocsikban garantált a biztonság.

Az sem mindegy, hogy az utas melyik ülésre telepszik le. Delahaye szerint az ajtók mellett található, oldalra néző ülések kisikláskor különösen kedvezőtlenek lehetnek, mert az utasok és a csomagok nagyobb távolságra zuhanhatnak. A szakember azt is hangsúlyozta, hogy lehetőség szerint inkább üljünk, mint álljunk a vonaton.

Mit tegyünk, ha kisiklik a vonat?

A szakértő szerint kisiklás esetén érdemes a repülőgépekről ismert, előrehajolva felvett védőtesthelyzetet alkalmazni. Arra is figyelmeztetett, hogy egy felboruló kocsiban nem feltétlenül a lefelé kerülő oldalon tartózkodók vannak nagyobb biztonságban, mivel más utasok és csomagok zuhanhatnak rájuk.

Delahaye ugyanakkor elismerte, hogy nem vasúti balesetek vizsgálatára szakosodott szakértő, és tanácsai nem írhatják felül a vasúttársaságok hivatalos biztonsági előírásait.

A nyilatkozat előzménye az a súlyos spanyolországi vonatbaleset volt, amelyben a beszámoló szerint két vonat ütközött össze Toledo közelében. A tragédiában 69 ember vesztette életét, és több tucatnyian megsérültek.