Itt a legbiztonságosabb ülni a vonaton, ha baleset történik – a szakértő elárulta

- Hol a legbiztonságosabb ülni a vonaton?
- Mire érdemes felkészülni baleset esetén?
Egy súlyos vonatbaleset során az is életmentő lehet, hogy az utasok a szerelvény melyik részén foglalnak helyet. A Spanyolországban történt, 69 halálos áldozatot követelő vasúti tragédia után egy biztonsági szakértő elárulta, hol lehet a legbiztonságosabb ülni a vonaton, és mely helyeket érdemes elkerülni. Craig Delahaye munkavédelmi és kockázatértékelési szakember a Daily Mailnek elmondta, hogy bár a súlyos vonatbalesetek rendkívül ritkák, az ülőhely megválasztása befolyásolhatja a sérülések súlyosságát.
Hol a legbiztonságosabb ülni a vonaton?
A szakértő szerint általában a szerelvény középső kocsijai jelenthetik a biztonságosabb választást. A vonat eleje és vége ütközéskor közvetlenül ki lehet téve a becsapódás erejének, míg a középső kocsikat a körülöttük lévő szerelvényrészek valamelyest védhetik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a középső kocsikban garantált a biztonság.
Az sem mindegy, hogy az utas melyik ülésre telepszik le. Delahaye szerint az ajtók mellett található, oldalra néző ülések kisikláskor különösen kedvezőtlenek lehetnek, mert az utasok és a csomagok nagyobb távolságra zuhanhatnak. A szakember azt is hangsúlyozta, hogy lehetőség szerint inkább üljünk, mint álljunk a vonaton.
Mit tegyünk, ha kisiklik a vonat?
A szakértő szerint kisiklás esetén érdemes a repülőgépekről ismert, előrehajolva felvett védőtesthelyzetet alkalmazni. Arra is figyelmeztetett, hogy egy felboruló kocsiban nem feltétlenül a lefelé kerülő oldalon tartózkodók vannak nagyobb biztonságban, mivel más utasok és csomagok zuhanhatnak rájuk.
Delahaye ugyanakkor elismerte, hogy nem vasúti balesetek vizsgálatára szakosodott szakértő, és tanácsai nem írhatják felül a vasúttársaságok hivatalos biztonsági előírásait.
A nyilatkozat előzménye az a súlyos spanyolországi vonatbaleset volt, amelyben a beszámoló szerint két vonat ütközött össze Toledo közelében. A tragédiában 69 ember vesztette életét, és több tucatnyian megsérültek.