Ugyanazon a napon születtek: egymást köszöntötte a világ két legidősebb férfija

Megható gesztussal köszöntötte egymást a világ két legidősebb férfija. A 114 éves brazil João Marinho Neto és a 113 éves ausztrál Ken Weeks saját készítésű üzenetekkel kedveskedtek egymásnak születésnapjuk alkalmából. Bár több ezer kilométer választja el őket, a különleges pillanatban mégis közelebb kerültek egymáshoz – írja a Bild.

Ritka születésnapi köszöntésben volt része a világ két legidősebb férfijának (a kép illusztráció).

Fotó: ANNETTE RIEDL / AFP

A történet pikantériája, hogy pontosan egy év különbséggel születtek, ráadásul ugyanazon a napon ünneplik a születésnapjukat. A meglepetésköszöntést Ken idősotthonának munkatársai találták ki, az üzenetek átadásában pedig az ápolók és a családtagok segédkeztek.

Már négyévesen a földeken dolgozott

João Marinho Neto 1912. október 5-én látta meg a napvilágot egy brazil földműves családban. Négyéves korától segített édesapjának a földeken, állatokat gondozott és gyümölcsöt szedett. Élete során hét gyermeke született, majd 22 unoka, 15 dédunoka és három ükunoka is gazdagította a családját.

A világ két legidősebb férfija szerint hosszú életének egyik titka, hogy mindig jó emberek vették körül, és családja is mindig közel volt hozzá – írja a Guinness World Records.

Ken Weeks 1913-ban született Ausztráliában, és rendkívül változatos pályát tudhat maga mögött: dolgozott gazdálkodóként, útépítőként, teherautó- és buszsofőrként, rádiójavítóként, üzlettulajdonosként, valamint autókereskedőként is. Két fia született, egyikük azonban már nincs életben.

Még az első világháború előtt születtek

Ken 105 évesen költözött idősotthonba, de ennek ellenére máig sok mindent önállóan intéz. Maga veti be az ágyát, kiválasztja a ruháit, és a mindennapi teendők jelentős részét is egyedül végzi.

João és Ken a világ utolsó olyan férfijai közé tartoznak, akik még az első világháború kitörése előtt születtek. Rajtuk kívül mindössze a japán Hikaru Katō tartozik ebbe a rendkívüli korosztályba.

João ugyan a legidősebb férfi a világon, az összesített ranglistán azonban csak a tizedik helyet foglalja el. Kilenc nő is idősebb nála, köztük a brit Ethel Caterham, aki jelenleg a világ legidősebb embere. A nők átlagosan mintegy öt évvel tovább élnek a férfiaknál.