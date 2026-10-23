Fizetésképtelen lett egy román légitársaság

Újabb román légitársaság kezdeményezte a fizetésképtelenségi eljárás megindítását: ezúttal a Dan Air nyújtott be erre vonatkozó kérelmet – írja az Economedia.ro.

Újabb román légitársaság ment tönkre. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Újabb román légitársaság ment tönkre

A 2017-ben, Just Us Air néven alapított légitársaság október 22-én fordult az Ilfov megyei törvényszékhez a fizetésképtelenségi eljárás megindítását kérve.

A döntés megelőző és felelős jellegű, a célja a járatok folyamatosságának, az utasoknak és az üzletfeleknek a védelme. A teljes eljárás folyamán a Dan Air a megszokott módon folytatja a tevékenységét, a járatok menetrendje változatlan

- közölte a légitársaság.

A cégvezetés szerint a döntéssel azt szeretnék elkerülni, hogy a vállalat a Blue Air sorsára jusson. A román diszkont légitársaság számláit 2022 szeptemberében zárolta a bukaresti környezetvédelmi minisztérium alárendeltségébe tartozó környezetvédelmi alap. A számlazárolás következtében a Blue Air valamennyi járatát felfüggesztette. Mivel később sem sikerült befektetőt találni, a bíróság 2025 júliusában kimondta a társaság csődjét.

A Dan Airnek nincsenek banki hitelei, tevékenységét a működési bevételekből finanszírozza. A cégnek nincsenek tartozásai az üzemanyag-beszállítók és a Henri Coanda Nemzetközi Repülőtér felé

- emelte ki közleményében a vállalat

A Dan Air Bukarestből és Bákóból indít járatokat Belgiumba, Olaszországba, Írországba, Spanyolországba, Nagy-Britanniába, Grúziába, Jordániába és Szíriába. 2025-ben az előző évinél 27 százalékkal nagyobb, 224,195 millió lej (mintegy 15 milliárd forint) árbevétel mellett 11,606 millió lej (mintegy 795 millió forint) nettó nyereséget ért el, miközben az adósságállománya 40 százalékkal 126,274 millió lejre (mintegy 8,6 milliárd forint) nőtt.

Szeptember végén egy másik román légitársaság, az Anima Wings is kezdeményezte a fizetésképtelenségi eljárás megindítását, de a bukaresti törvényszék elutasította a kérelmet. A vállalat október 20-án újabb beadványt nyújtott be, miközben 27 hitelezője szintén kezdeményezte a fizetésképtelenségi eljárás megindítását.